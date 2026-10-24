Météo Algérie : des pluies orageuses attendues dans plusieurs wilayas ce samedi

La météo en Algérie reste marquée par un risque d’instabilité ce samedi 24 octobre 2026. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont annoncé des pluies orageuses dans plusieurs wilayas du pays, avec des précipitations localement importantes attendues sur une partie du littoral est.

Alerte météo : un BMS de niveau 2 pour cinq wilayas de l’Est

Selon un bulletin météorologique spécial (BMS) de niveau 2, des pluies sont attendues dans les wilayas de Béjaïa, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. Les quantités estimées oscillent entre 20 et 30 mm.

Cette alerte reste valable ce samedi 24 octobre, de 3 h à 15 h. Les précipitations pourraient ainsi se poursuivre durant une bonne partie de la journée dans les régions concernées, ce qui invite les habitants à la plus grande prudence.

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Des pluies orageuses annoncées dans plusieurs autres wilayas

En parallèle, une autre alerte des services météorologiques signale des pluies orageuses dans plusieurs wilayas, notamment à Souk Ahras, Bordj Bou Arréridj, Bordj Badji Mokhtar, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, Tizi Ouzou, Sétif, Djanet, Illizi, Constantine, Khenchela, Boumerdès et Bouira.

Cette prévision concerne ainsi plusieurs régions de l’Est, du Centre et du Sud du pays. Les conditions météorologiques pourraient varier selon les zones et l’évolution des cellules orageuses au cours de la journée.

Les habitants des wilayas sous vigilance doivent suivre les mises à jour des bulletins météorologiques et rester prudents lors de leurs déplacements, notamment en cas de fortes précipitations ou de baisse de visibilité.

Il est également important d’éviter les oueds et les zones à risque d’inondation durant cet épisode pluvieux, et de redoubler de vigilance au volant sur les routes de montagne et du littoral.

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Protection civile : 11 incendies recensés dans plusieurs wilayas

Dans un bilan publié à 20 h hier soir, la Direction générale de la Protection civile a fait état de 11 incendies ayant touché le couvert végétal, les récoltes agricoles, les palmeraies et les meules de foin dans plusieurs wilayas du pays, selon un communiqué diffusé sur sa page Facebook.

Les équipes de la Protection civile sont parvenues à éteindre 10 des 11 incendies signalés. Au moment de la publication du bilan, les opérations se poursuivaient pour maîtriser un incendie ayant touché une palmeraie dans la wilaya de Biskra.

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