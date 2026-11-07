Météo Algérie : des pluies et des orages dans 14 wilayas ce dimanche, voici les régions concernées

Les conditions météorologiques restent instables en Algérie à l’approche de la nouvelle semaine. Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont actualisé leurs alertes et annoncé la poursuite des précipitations dans plusieurs régions du pays, avec des épisodes pluvieux et orageux attendus ce dimanche 8 novembre 2026.

Dans une mise à jour publiée samedi à 17h12, les services météorologiques ont indiqué que le premier bulletin de vigilance jaune restait en vigueur, tout en ajoutant de nouvelles wilayas aux régions concernées.

Si les alertes de samedi touchent notamment l’Est et le Sud du pays, les précipitations de dimanche concerneront principalement l’Ouest et le Sud-Ouest, avec un risque d’orages dans plusieurs wilayas. Voici les régions placées sous surveillance et les phénomènes météorologiques annoncés.

Alerte météo en Algérie : pluies et orages attendus dans 14 wilayas ce dimanche

Pour ce dimanche 8 novembre, les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) prévoient des précipitations dans huit wilayas de l’Ouest et du Sud-Ouest. Les régions concernées par l’alerte aux pluies sont Khenchela, Oum El Bouaghi, Batna, Ouargla, Illizi, Tiaret, Saïda, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Naâma, Béchar, Béni Abbès et Tindouf. Ces wilayas devront ainsi composer avec un temps pluvieux au cours de la journée.

En plus des pluies annoncées ce dimanche, des orages sont également à prévoir dans les mêmes wilayas déjà citées, avec une wilaya supplémentaire placée sous alerte, celle d’El Bayadh. Les phénomènes orageux pourraient accompagner les précipitations dans ces régions, avec une météo susceptible d’évoluer au fil de la journée.

Pour consulter les dernières prévisions et suivre l’évolution des alertes, rendez-vous sur le site officiel de l’ONM : www.meteo.dz.

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Protection civile : que dit le dernier bilan des interventions ?

Au cours des dernières 24 heures, les unités de la Protection civile ont effectué 2 664 interventions à travers le territoire national, soit une intervention toutes les 32 secondes, selon le bilan communiqué par les services de la Protection civile algérienne.

Les accidents de la circulation ont mobilisé les secours à 147 reprises. Ces interventions ont fait 198 blessés et quatre décès, soulignant une nouvelle fois les conséquences des accidents routiers sur le territoire national.

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Intoxication au monoxyde de carbone : vigilance en cette période hivernale

Par ailleurs, un incident lié à une intoxication au monoxyde de carbone a nécessité l’intervention des secours. Cinq personnes ont été prises en charge après avoir été intoxiquées, sans qu’aucun décès ne soit enregistré dans ce cas.

Avec l’arrivée du froid et l’utilisation accrue des appareils de chauffage, ce type d’incident devient plus fréquent à travers plusieurs wilayas du pays. Les autorités rappellent régulièrement l’importance d’une bonne aération des logements et d’un entretien correct des équipements de chauffage pour éviter ce genre de drame.

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