Météo Algérie : des pluies attendues sur plusieurs wilayas du pays

La météo sera plutôt mouvementée aujourd’hui, vendredi 21 mai sur plusieurs wilayas au Sud du pays. L’Office national de la météorologie (ONM) d’Algérie a annoncée de vents et de fortes pluies sur le Sud de l’Algérie. Les pluies seront tous de même accompagnées d’une forte vague de chaleur qui touchera certaines régions au Sud du territoire national.

Les pluies seront accompagnées de vents et d’un temps orageux ce qui peut apporter certains risques. L’Office National de la météorologie invite donc les habitants des wilayas de Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et de In Guezzam à la prudence face aux intempéries qui s’abattront sur ces wilayas.

Un Bulletin Météo Spécial (BMS) a été annoncé de niveau 1. Ce BMS a été annoncé par rapport aux fortes chaleurs qui toucheront les wilayas du Sud ce week end. Les habitants de Bordj Badji Mokhtar et de Adrar sont donc priés de faire attention et de prendre leurs précautions face à cette canicule.

Une météo stable et ensoleillée sur le reste du pays

En revanche le reste du pays aura un week end ensoleillé et du beau temps. Une atmosphère ensoleillée et stable sera observée sur une grande partie des régions du Nord d’Algérie. Certaines régions enregistreront certaines hausses de températures dans l’après-midi, mais rien de bien fort.

Ce beau temps en week end invite aux sorties pour profiter du soleil, il est donc bon de rester vigilants et de veiller au respect des règles sanitaires, afin de limiter une probable propagation du virus. Les sorties en plein air devront donc se faire dans le respect de la distance de sécurité, et en évitant les rassemblements et les foules sans protection.