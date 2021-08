Météo Algérie : des pluies attendues dans 20 wilayas ce 31 aout

La météo est bien généreuse en pluies ces derniers jours en Algérie. Après un été particulièrement chaud et suffoquant, la terre peut enfin respirer, et avec elle les citoyens qui ont souffert pendant des semaines des vagues de chaleur successives. Aujourd’hui, le 31 aout 2021, l’Office National de Météorologie a encore annoncé des pluies orageuses sur plusieurs wilayas du territoire Algérien.

En effet, des orages vont faire pleuvoir le ciel sur 20 wilayas de l’intérieur et du sud du pays, aujourd’hui, le 31 aout 2021, comme cela a été annoncé par l’office National de Météorologie. Les pluies, rappelons le, sont au rendez-vous dans ces régions du pays, depuis au moins deux semaines.

Les wilayas concernées

L’office national de météorologie a émis une alerte d’un niveau de vigilance jaune. Selon l’ONM, des pluies orageuses sont prévues aujourd’hui sur 20 wilayas. Il s’agit de M’Sila, Tiaret, Laghout, Tebessa, Batna, Djelfa, Al Bayadh, Khenchela, Naama, Biskra, Tamenrasset, In Guezzam, Bordj Badji Mokhtar, Bouira, Saida, Tlemcen, Sétif, Oum Lebouagui, Bordj Bou Arréridj, Sidi Bel Abbés. L’ONM a en outre souligné que ces prévisions ne sont valables que pour cette journée du mardi, seulement de 15 H jusqu’à 21 H.

Concernant les températures prévues pour aujourd’hui, l’ONM a annoncé que les régions côtières vont connaitre un mercure oscillant entre 29 et 32 degrés, tandis que les régions de l’intérieur du pays vont connaitre un peu de chaleur qui varie entre 31 et 37 degrés. Les régions sahariennes quant à elles vont connaitre des températures qui varient entre 37 et 47 degrés.