Météo Algérie : des orages pluvieux sur 22 wilayas ce 8 septembre

Le ciel est généreux en pluies sur certaines régions du pays en ce mois de septembre. Après un été caniculaire, voilà que l’automne s’installe avant l’heure dans certaines régions du pays. Aujourd’hui, le 08 septembre 2021, l’Office National de la Météorologie a en effet annoncé qu’un orage pluvieux est attendu sur plusieurs wilayas Algériennes.

l’Office National de la Météorologie, dans une alerte vigilance de niveau jaune, a affirmé aujourd’hui que des pluies orageuses vont tomber sur les wilayas de Tiaret, El Bayadh, Naama, Laghouat, Béchar, Djelfa, M’Sila, Ouled Djellal, Bordj Bou Arréridj, Bouira, Khenchela, Biskra, Constantine, Oum Lebouagui, Batna, Mila, Guelma, Jijel, Souk Ahras, Tébessa, Sétif et Béjaia.

Les prévisions de l’ONM

Sur les régions du centre et de l’est du pays, l’ONM s’attend au passage de nuages prés des régions côtières, ils risquent de se densifier à partir de l’après midi, ce qui va probablement engendrer des pluies orageuses. Sur les hauts plateaux et les Aurés, un temps partiellement voilé est attendu, toutefois, des foyers orageux isolés sont prévus dans l’après midi.

Le ciel sera dégagé à partiellement voilé sur les régions est, nord, sud ouest et dans les régions des oasis du Sahara Algérien. Des pluies orageuses sont également attendues notamment à Bechar et dans le nord du Sahara.

En ce qui concerne les températures, l’office national de météorologie a annoncé qu’un mercure oscillant entre 28 et 37 degrés est attendus sur les régions côtières du pays, tandis que sur les wilayas de l’intérieur, le thermomètre indiquera des températures qui varient entre 29 et 39 degrés. Enfin sur les régions du sud du pays, les températures vont varier entre 36 et 46 degrés.