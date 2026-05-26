Météo Algérie des 26 et 27 mai : vents violents et tempêtes de sable à la veille de l’Aïd el-Adha

À l’approche de l’Aïd el-Adha, les préparatifs des Algériens risquent d’être perturbés. Des vents et des tempêtes de sable s’apprêtent à balayer plusieurs régions du pays ces 26 et 27 mai. Voici ce que prévoient les services météorologiques pour ces deux journées sous très haute tension.

Les préparatifs de l’Aïd el-Adha battent leur plein à travers tout le pays. Mais dans plusieurs wilayas du Grand Sud, la nature s’invite avec brutalité. L’Office National de la Météorologie (ONM) a publié des bulletins spéciaux d’alerte. Ceux-ci signalent des vents violents dépassant les 80 km/h, accompagnés de dangereux soulèvements de sable. Cette alerte concerne les journées du mardi 26 et mercredi 27 mai 2025.

Ce bulletin météo spécial concerne les wilayas de Timimoun, Adrar et In Salah. Des rafales particulièrement intenses, franchissant le seuil des 80 km/h, accompagnées de soulèvements de sable, souffleront sur ces régions ce mardi 26 mai. De plus, le phénomène devrait se maintenir tout au long de la journée jusqu’à 18h00.

Ces conditions extrêmes peuvent réduire considérablement la visibilité sur les axes routiers. Les déplacements dans cette zone sont fortement déconseillés durant toute la durée de l’alerte. La prudence s’impose, en particulier pour les automobilistes et les habitants exposés aux rafales.

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BMS en Algérie : la prudence reste de mise

Ce type d’alerte n’est pas une surprise pour les habitants du Sahara algérien. Le sud du pays est régulièrement frappé par des tempêtes de sable et des vents violents, notamment au printemps. Lors du premier jour de l’Aïd el-Adha de l’an dernier, les wilayas de Timimoun, Adrar et Bordj Badji Mokhtar avaient déjà été concernées par des alertes similaires. En effet, ces alertes signalaient des vents forts et des soulèvements de sable.

Plus récemment, en mai dernier, les services de l’ONM avaient également émis des bulletins de vigilance ciblant Timimoun, Adrar et Béni Abbès face à des rafales comparables. Ces épisodes répétés rappellent la vulnérabilité de ces territoires face aux aléas climatiques sahariens.

Aïd el-Adha 2026 : quel temps prévoir le mercredi 26 mai ?

Outre les vents violents qui pourraient continuer à souffler jusqu’à demain dans plusieurs régions du sud du pays, un autre phénomène météorologique pourrait également marquer les prochaines heures. Il s’agit de des pluies orageuses.

Selon une alerte des services de l’ONM, des précipitations accompagnées d’orages sont attendues à partir de midi aujourd’hui jusqu’à l’aube du mercredi dans les wilayas d’Illizi, Djanet, Tamanrasset et In Guezzam. Cette situation pourrait entraîner des conditions météorologiques instables dans ces régions déjà touchées par des vents forts. De plus, on observe aussi des soulèvements de sable.

Pour les familles qui prévoient des déplacements longue distance à l’occasion de l’Aïd, il est vivement recommandé de consulter les derniers bulletins de Météo Algérie avant de prendre la route. Les conditions peuvent évoluer rapidement et les routes sahariennes sont particulièrement exposées aux effets des soulèvements de sable.

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