Météo Algérie : de la pluie sur 8 wilayas ce 07 septembre

Après un été particulièrement chaud, suffoquant, et meurtrier, le mercure commence à sensiblement baisser au niveau de plusieurs régions du pays. L’automne approche à grand pas, et avec lui les pluies qui sont déjà au rendez-vous dans plusieurs wilayas depuis quelque temps. Aujourd’hui, l’Office National de Météorologie a annoncé que l’activité orageuse va encore faire pleuvoir le ciel en Algérie.

En effet, l’ONM annoncé des pluies orageuses pour aujourd’hui, le 07 septembre 2021, et ce, sur plusieurs wilayas du pays. L’ONM, via une alerte vigilance de niveau jaune, a affirmé que de la pluie est attendue sur plusieurs wilayas de l’ouest du pays.

Il s’agit des wilayas Tlemcen, Sidi Bel Abbés, Tiaret, Naama, Laghouat, Béchar, El Bayadh et Saida. Ces wilayas vont être touchées, toujours selon la même source, par une notable activité orageuse qui sera accompagnée par des précipitations.

Températures

Si la pluie est au rendez-vous dans certaines wilayas du territoire algérien, sur le reste du pays le ciel reste dégagé. Le climat estival se poursuit, et plus spécialement sur les régions du littoral, au grand bonheur des estivants retardataires qui sont présents en force au niveau des plages.

En effet, et toujours selon l’ONM, des températures assez élevées sont attendues pour aujourd’hui, le 07 septembre 2021 au niveau des wilayas du nord et de l’intérieur du pays. Sur les wilayas du littoral, des températures variant entre 30 et 37 degrés sont attendues, tandis que sur les wilayas de l’intérieur, l’ONM a annoncé des températures qui varient entre 29 et 42 degrés.