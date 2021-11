Météo Algérie : de la pluie sur 19 wilayas du pays

Près d’une vingtaine de wilayas du centre et de l’ouest du pays seront au rendez-vous, à partir de ce mardi 23 novembre, avec de fortes pluies parfois sous forme d’averses orageuses, indique Météo Algérie dans un bulletin spécial (BMS).

Selon l’alerte de vigilance ‘jaune pluie’ émise par l’Office national de météorologie, les averses de pluie devront s’abattre sur l’ensemble des régions citées à partir de la soirée de ce mardi jusqu’à l’aube de demain mercredi. Les quantités attendues peuvent atteindre 40 mm localement.

Les wilayas concernées sont Alger, Tipasa, Boumerdès, Blida, Médéa, Sidi Bellabbes, Tissemssilt, Relizane, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Ain Defla, Tlemcen, Tiaret, Saïda, Bouira, Mascara Ain Témouchent et Oran.

Ainsi, le temps sur l’ouest du pays sera passagèrement nuageux devenant nuageux à partir de l’après-midi à l’ouest avec quelques pluies s’accentuant en soirée en prenant parfois un caractère orageux, gagnant le centre en cours de soirée.

Prévisions et températures maximales de ce mardi

Pour ce qui est des autres régions du pays, Météo Algérie prévoit un temps localement brumeux le matin puis dégagé à peu nuageux sur les régions de l’est du pays. Des bancs de brume et/ou brouillard locaux sont également attendus en matinée dans les vallées de l’intérieur.

Sur les régions sahariennes, de Tindouf vers les régions de Beni Abbes et Bechar des bancs de brume locaux avec nuages bas en matinée, puis le temps sera passagèrement nuageux.

Dans le nord Sahara et les oasis, on s’attend à des bancs de brume et nuages bas le matin puis le temps sera dégagé à peu nuageux. Quelques pluies locales resteront probables au sud des oasis en début de matinée.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour cette même journée, Météo Algérie prévoit entre 19 et 22 degrés sur les régions côtières, entre 13 et 21 degrés sur les régions intérieures et entre 17 et 34 degrés sur les régions sahariennes.