Météo Algérie : de la pluie sur 11 wilayas du pays

Plusieurs wilayas de l’est et de l’ouest du pays seront au rendez-vous, ce mardi 26 octobre 2021, avec des pluies parfois accompagnées de grêle.

Dans un bulletin météo, l’Office de météorologie indique que deux wilayas de l’est du pays sont placées en vigilance jaune pluie. Il s’agit des wilayas de Skikda et El Taref. Les quantités attendues sont estimées à 30 mm, et ce, jusqu’à midi de ce mardi.

Neuf autres wilayas de l’ouest du pays sont également placées en vigilance jaune pluie. Il s’agit des wilayas de Tlemcen, Sidi Belabbes, Laghouat, Tiaret, El Bayadh, Saïda, Naama, Mascara et Béchar.

L’ensemble de ces wilayas seront au rendez-vous avec des pluies orageuses accompagnées localement de chutes de grêles. La validité du bulletin s’étalera de midi de ce mardi jusqu’à l’aube de demain mercredi.

Les prévisions et températures de ce mardi

Sur les régions du centre du pays, Météo Algérie prévoit quelques nuages bas locaux en début de matinée sur le centre-est, puis un temps partiellement voilé, devenant près-orageux sur les hauts plateaux à partir de l’après-midi.

À l’est du pays, l’on note quelques passages nuageux, parfois denses avec quelques pluies résiduelles vers l’extrême est en matinée, puis de larges éclaircis à partir de l’après-midi.

Dans les régions sahariennes, le temps sera voilé à localement nuageux sur le sud-ouest, le nord Sahara et les oasis. Quelques pluies orageuses affecteront, durant l’après-midi et la soirée, la région de Béchar et le nord Sahara.

Pour ce qui est des températures maximales attendues pour ce mardi, Météo Algérie prévoit entre 20 et 25 degrés sur les régions côtières, de 16 à 26 degrés sur les régions intérieures et entre 39 et 21 degrés sur les régions sahariennes.