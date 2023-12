Météo Algérie : ciel voilé ou ensoleillé, quel temps prévoir ce mercredi 27 décembre ?

Le mois de décembre touche déjà à sa fin ! Ce mois a été le témoin de l’installation progressive du froid et du retour des précipitations, offrant un avant-goût des conditions météorologiques hivernales. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques pour ce mercredi 27 décembre 2023. Ces prévisions vous permettront d’anticiper les variations climatiques à venir et de mieux appréhender les conditions météorologiques attendues pour cette fin de mois.

Pour ce mercredi, le bulletin météo de l’Office National de la Météorologie (ONM) dévoile une variété de conditions climatiques à travers le pays. Dans les régions Ouest, un ciel voilé, tendant localement vers une couverture nuageuse, sera au rendez-vous, accompagné de quelques averses parfois orageuses sur les zones intérieures et les hauts plateaux, mais s’améliorant progressivement en soirée.

Les régions du Centre connaîtront un ciel généralement voilé, se couvrant davantage dans l’après-midi pour les zones côtières et intérieures. Les hauts plateaux seront également concernés par un ciel partiellement couvert, accompagné de précipitations parfois orageuses. Pour l’Est du pays, Météo Algérie prévoit un ciel majoritairement dégagé à partiellement voilé, excepté quelques nuages locaux, principalement le long des côtes, et ce, durant la matinée.

Enfin, dans les régions sahariennes, l’ONM annonce un ciel voilé à couvert sur le Nord Sahara, avec des averses parfois orageuses s’améliorant au fil de la nuit. Cependant, le grand Sud connaîtra un ciel dégagé à partiellement nuageux, mais une couverture nuageuse s’installera dans l’après-midi sur le Sahara oriental et les oasis, accompagnée d’orages prévus en fin de journée. Ces prévisions détaillées offrent une vision panoramique des conditions météorologiques attendues pour cette journée.

Prévisions météo en Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Par ailleurs, les services de l’ONM ont aussi fait part des températures maximales de ce mercredi 27 décembre. Sur les côtes, les températures maximales varieront entre 13 et 17 °C, offrant un climat plutôt frais. À l’intérieur des terres, ces valeurs oscilleront entre 13 et 19 °C, présentant une plage de températures plus étendue. En revanche, dans les régions sahariennes, des écarts thermiques significatifs sont attendus, avec des températures allant de 15 à 28 °C.

Plus précisément, Météo Algérie a prévu 14 °C à Tlemcen, 16 °C à Alger, Tenes et Annabaet 17 °C à Jijel. Le mercure atteindra aujourd’hui 14 °C à Sétif, 15 °C à Blida, 16 °C à Guelma et El Bayadh, et 17 °C à Relizane et à El Oued. De plus, Tindouf affichera un 22 °C et In Salah un 24 °C.

Enfin, il convient de noter que l’ONM a émis une vigilance jaune « pluie » et « orage » pour plusieurs wilayas, incluant SIDI-BEL-ABBÈS, TIMIMOUN, TLEMCEN, EL-BAYADH, SAÏDA, NAÂMA et BÉCHAR. Cette alerte préventive souligne la possibilité de conditions météorologiques changeantes dans ces régions, avec des risques de précipitations et d’orages. Cette mise en vigilance incite à la prudence et à la préparation face à de potentielles perturbations météorologiques locales.