Météo Algérie : ciel nuageux ou ensoleillé ? les prévisions de ce mercredi 11 octobre

Alors qu’on s’approche de la mi-octobre, la météo automnale nous réserve quelques surprises, avec un retour probable de la pluie la semaine prochaine. Pour ce mercredi, le ciel s’annonce partiellement couvert, mais les températures restent douces, offrant un contraste plutôt agréable. Dans cet article, découvrez les prévisions météo pour cette journée et préparez-vous à un mercredi automnal aux multiples facettes.

Les prévisions météorologiques de l’Office National de la Météorologie (ONM) pour ce mercredi 11 octobre 2023 offrent un aperçu détaillé des conditions atmosphériques à venir en Algérie. Sur les régions Nord du pays, on peut s’attendre à un ciel dégagé à partiellement voilé dans l’ensemble, à l’exception de quelques nuages qui pourraient se former sur les régions intérieures, les hauts plateaux, ainsi que sur les Aurès.

En ce qui concerne les régions du Sud du pays, les prévisions de Météo Algérie laissent présager un ciel dégagé à partiellement voilé en général, avec une possibilité de nuages se formant sporadiquement, principalement dans l’extrême Sud, à proximité du majestueux Hoggar/Tassili et du vaste Sahara oriental.

Ainsi, le Nord bénéficiera généralement de conditions ensoleillées ou partiellement voilées, l’attention se porte sur les régions intérieures et les Aurès, où quelques nuages pourraient jouer un rôle majeur dans le tableau atmosphérique. Quant au Sud, le soleil couvrira une grande partie de cette vaste région algérienne, cependant, des nuages pourraient faire une apparition fugace, en particulier dans les confins du Hoggar/Tassili et du Sahara oriental.

À LIRE AUSSI : Prévisions météo en Algérie : la pluie fera-t-elle son retour la semaine prochaine ?

Le temps en Algérie ce 11 octobre : qu’en est-il des températures ?

Par ailleurs, l’ONM a communiqué les températures maximales attendues aujourd’hui. Sur les magnifiques rivages côtiers, les thermomètres oscilleront harmonieusement entre 24 et 35 °C. Pendant ce temps, à l’intérieur du pays, les températures maximales varieront entre 26 et 33 °C. Cependant, c’est dans les vastes étendues sahariennes que l’onde de chaleur se fera ressentir, avec des températures maximales s’élevant entre 28 et 40 °C.

Pour plus de détails, voici quelques relevés spécifiques pour diverses localités du pays : Tipaza sera baignée dans une douceur thermique à 27 °C, tandis qu’Oran connaîtra une agréable journée avec 28 °C. Plus à l’Est, Béjaia enregistrera 29 °C, Skikda se réchauffera à 33 °C, et El Tarf connaîtra une journée des plus agréables à 35 °C. Les wilayas de Naama et Khenchela se stabiliseront à une température de 28 °C, tandis qu’à Mascara et Médea le mercure affichera 30 °C. Enfin, Guelma fera face à une chaleur de 35 °C, alors que Djanet resplendira à 30 °C, El Menia à 31 °C et Ouled Djellal se distinguera à 32 °C.

Ces relevés thermiques dévoilent l’éventail de températures à travers l’Algérie, fournissant une vue d’ensemble des conditions climatiques pour ce mercredi et contribuant à l’appréhension du climat dans le pays. Ces informations peuvent aider les citoyens, les voyageurs et les professionnels de divers secteurs qui dépendent des prévisions météorologiques pour s’organiser et programmer leurs activités.