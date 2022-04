Météo Algérie : ciel nuageux et averses de pluies pour ce 29 avril

La saison printanière a du mal à trouver sa place durant ce mois d’avril face au mauvais temps et aux averses de pluies qui ont annoncé leur retour mercredi dernier. Pour ce vendredi, l’Office national de la météorologie (ONM) a prévu un ciel voilé à nuageux sur l’ensemble du pays avec, localement, quelques averses de pluies.

Pour ce vendredi 29 avril, Météo Algérie a fait savoir que les régions Ouest et Centre du pays connaîtront « un ciel voilé à nuageux sur les régions côtières et proches côtières avec quelques pluies parfois sous forme d’averses, s’améliorant en soirée », tandis que « sur l’intérieur et les hauts plateaux, le ciel sera voilé à nuageux avec quelques pluies devenant parfois orageuses à partir de l’après-midi notamment sur les hauts plateaux ».

Selon les services de l’ONM, « un ciel souvent voilé à nuageux » couvrira les régions Est du pays, avec « possibilité de quelques pluies près des côtes et vers l’intérieur, s’améliorant en soirée ». « Le ciel sera voilé à localement nuageux sur les hauts plateaux et les Aurès avec développement de foyers orageux isolés durant l’après-midi, engendrant quelques averses de pluie par endroits notamment sur les Aurès », a précisé la même source.

Concernant les régions Sahariennes, « le ciel sera également nuageux à couvert de becharois vers le nord sahara avec pluies parfois orageuses, localement assez marquées vers le becharois ». Météo Algérie a aussi indiqué que « le ciel sera voilé à localement nuageux sur les oasis avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi occasionnant quelques pluies par endroits, sinon sur les autres régions ciel dégagé à partiellement voilé ».

Les températures prévues pour ce 29 avril

Dans son bulletin Météo de ce vendredi 29 avrils, l’ONM a prévu des températures maximales comprises entre 18 et 23 degrés Celsius sur les régions côtières avec 16 °C à Oran, 17 °C à Skikda et Alger, 18 °C à Jijel et 19 °C à El Tarf.

Il fera également froid sur les régions intérieures qui enregistreront des températures maximales comprises entre 13 et 22 degrés Celsius avec 16 °C à Mascara et Blida, 19 °C à Guelma et Tebessa et 20 °C à Mila. Enfin, Météo Algérie a prévu des températures maximales comprises entre 16 et 39 degrés Celsius sur les régions sahariennes avec 25 °C à Bechar, 34 °C à Tindouf et 37 °C à Adrar.

Bulletin météorologique spécial (BMS)

Sur son site internet, l’ONM a émis un bulletin météorologique spécial (BMS), de niveau 2, mettant en garde contre des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, dont les quantités estimées sont comprises entre 20 et 40 mm localement, et ce, au niveau des wilayas de : Naâma, El Bayadh, Béchar et Nord de Beni Abbes. La validité de cette alerte météorologique s’étend à compter de ce vendredi, 29 avril, à 00h00 jusqu’à 18h00.