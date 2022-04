Météo Algérie : ciel nuageux et averses de pluies pour ce 15 avril

Après plusieurs jours printaniers, la pluie et le froid annoncent leur grand retour en ce mois d’avril. Depuis mercredi dernier, plusieurs régions du pays ont enregistré des averses de pluies accompagnées d’une baisse des températures qui frôleront les 10 degrés Celsius ce vendredi, 15 avril.

Dans son bulletin météo de ce vendredi 15 avril, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel nuageux à couvert, avec des averses de pluie, plus fréquentes et localement marquées sur les régions côtières et intérieures du Centre-Ouest » du Centre du pays. Ces mêmes régions, connaîtront une amélioration progressive à partir de la soirée.

Concernant les régions Est du pays, Météo Algérie a indiqué qu’elles connaîtront « un ciel voilé à nuageux, avec quelques pluies parfois sous forme d’averses notamment sur la partie Ouest de la zone et prenant parfois un caractère nuageux sur les Aurès ».

Pour ce qui est des régions sahariennes, elles seront marquées par « un ciel voilé à nuageux sur le Nord du Sahara et les oasis, avec quelques averses de pluie, parfois orageuses, particulièrement sur le Nord des oasis ». La région de Béchar connaîtra un ciel passagèrement nuageux tandis que les autres régions sahariennes auront un ciel généralement dégagé.

Températures prévues pour ce vendredi 15 avril

Après avoir enregistré des températures relativement élevées la semaine passée, le pays fait face à une légère vague de froid. En effet, Météo Algérie a prévu des températures maximales comprises entre 14 et 18 degrés Celsius sur les régions côtières, des températures maximales comprises entre 10 et 18 degrés Celsius sur les régions intérieures et des températures maximales comprises entre 16 et 41 degrés Celsius sur les régions sahariennes du pays.

Selon la carte interactive de l’ONM, les wilayas d’Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Jijel, Relizane, Mila et Constantine enregistreront une température maximale de 15 °C. Il fera plus froid à Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Mascara, El Bayadh et Tiaret, ou les températures varieront entre 6 et 9 °C.

Bulletin Météorologique Spécial BMS

Les services de l’ONM avaient également émis deux bulletins météorologiques spéciaux mettant en vigilance plusieurs wilayas du pays. Le premier BMS, de niveau 2, met en garde contre des pluies dont les quantités sont estimées entre 20 et 40 mm et pouvant atteindre ou dépasser les 50 mm localement. Ce dernier concerne les wilayas de : Laghouat, Djelfa, le Nord de M’Sila, Médéa, Bouira, Tizi Ouzou, Boumerdes, Blida et Alger.

La seconde alerte de Météo Algérie, également de niveau 2, concerne les wilayas de : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Ain Defla, Tissemsilt, Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbes, Saida et Tiaret. Ce BMS prévoit des pluies dont les quantités sont estimées entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser les 70 mm localement. La validité de ces deux alertes s’étend jusqu’à ce vendredi, 15 avril, à 12h00.