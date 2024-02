Météo Algérie : ciel dégagé ou nuageux, quel temps fera-t-il ce jeudi 1ᵉʳ février ?

Alors que le calendrier déroule son fil, le mois de février s’installe, réservant son lot de surprises atmosphériques. Ainsi, une note de changement se profile à l’horizon ce jeudi, annonçant le possible retour de la pluie dans certaines régions qui ont savouré plusieurs jours de stabilité climatique. Cette évolution météorologique promet de briser la routine d’un temps prévisible, ouvrant la voie à une diversité climatique. Dans cet article, plongeons ensemble dans le récit météorologique de ce 1ᵉʳ février. Explorez les détails des prévisions pour être prêt à accueillir ces changements climatiques et à ajuster vos plans en conséquence.

Dans le bulletin de ce jeudi 1ᵉʳ février, Météo Algérie esquisse le tableau atmosphérique de la journée. En général, les régions du Nord du pays connaîtront un ciel dégagé à peu nuageux, offrant une toile céleste plutôt clémente. Cependant, les régions de l’Ouest et du Centre pourraient se parer de brumes locales, ajoutant une dimension mystérieuse à cette matinée.

Par ailleurs, le ciel prévoit de revêtir ses nuances les plus variées en fin de journée, tant du côté des régions côtières que des régions intérieures de l’Est. Ces régions seront le théâtre d’une évolution céleste, accompagnée de l’arrivée probable de quelques précipitations durant la nuit.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions au Sud du pays ?

Pour ce qui est des régions Sud du pays, elles se préparent à accueillir une journée marquée par un ciel dégagé à partiellement voilé, révélant ainsi un panorama céleste qui oscille entre clarté et légère nébulosité. Cependant, malgré cette apparence sereine, une attention particulière est de mise, comme l’indiquent les prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM). Ces dernières prévoient un maintien de la vigilance jaune pour « vent violent » et « vent de sable » sur les wilayas d’In Salah et d’Adrar.

La prudence reste donc de mise, surtout en raison des possibles soulèvements de sable qui peuvent altérer la visibilité dans ces régions. Les vents, parfois violents, peuvent soulever des particules de sable, créant des conditions météorologiques susceptibles d’affecter la conduite et les activités extérieures. Ainsi, bien que le ciel puisse sembler paisible, la vigilance demeure essentielle pour naviguer en toute sécurité.

Bulletin Météo : qu’en est-il des températures du jour ?

Enfin, il convient de noter que les températures dévoilent un éventail thermique diversifié à travers les différentes régions du pays, offrant aux habitants une palette climatique variée. Sur les régions côtières, les maximales s’épanouiront entre 16 °C et 20 °C. Dans les régions intérieures, la journée sera marquée par des températures oscillant entre 12 °C et 20 °C. Quant aux vastes étendues sahariennes, une amplitude thermique remarquable se profile avec des maximales comprises entre 17 °C et 27 °C.

Ainsi, le thermomètre affichera 16 °C à El Tarf et à Skikda, 17 °C à Béjaia, 18 °C à Tipaza et 19 °C à Oran. À l’intérieur du pays, la température atteindra des valeurs telles que 14 °C à Mila, 17 °C à Batna, à Bouira, et à Saida, ainsi que 18 °C à Relizane. Pour les contrées sahariennes, le mercure affichera 18 °C à El Menia, 21 °C à El Meghair, et une chaleur plus intense à In Guezzam, où il atteindra 25 °C.

