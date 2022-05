Météo Algérie : ciel dégagé et hausse des températures pour ce 13 mai

La saison printanière s’installe enfin en Algérie. En effet, après plusieurs jours de pluies et de froid, ce mois de mai connait enfin un ciel bleu dégagé et enregistre même une hausse considérable des températures. Pour ce vendredi, Météo Algérie a prévu un ciel généralement dégagé sur l’ensemble du pays avec des températures qui se maintiennent au-dessus des 24 degrés Celsius.

Dans son bulletin météo de ce vendredi 13 mai, l’Office National de la Météorologie (ONM) a fait savoir que les régions Centre et Est du pays connaîtront « un ciel généralement dégagé, à l’exception des bancs de brume locaux près des côtes Centres en matinée ».

Selon la même source, « excepte quelques bancs de brume en matinée, le ciel sera aussi dégagé à partiellement voilé sur les régions Ouest ». En effet, « le ciel sera partiellement voilé sur les hauts plateaux avec développement de foyers orageux à partir de l’après-midi, pouvant engendrer quelques pluies locales », a précisé Météo Algérie.

Enfin, les services de l’ONM ont souligné que « le ciel sera partiellement voilé du becharois vers le Nord Sahara et généralement dégagé sur les autres régions Sahariennes ».

Les températures prévues pour ce vendredi 13 mai

Concernant les températures maximales prévues ce vendredi 13 mai, l’ONM a prévu des températures relativement chaudes sur l’ensemble des régions du pays. Météo Algérie a prévu des températures maximales comprises entre 24 et 30 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 24 °C à Tipaza, Tenes et Jijel, 27 °C à Tlemcen et 30 °C à El Tarf.

Les températures varieront entre 24 et 33 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays, avec 27 °C à Tiaret, 30 °C à Bouira, 31 °C à M’Sila et 32 °C à Mascara et Boussada. Météo Algérie a également indiqué que les températures maximales prévues sur les régions sahariennes seront comprises entre 30 et 42 degrés Celsius, avec 35 °C à In Salah et 33 °C à Biskra et à Djanet.