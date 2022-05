Météo Algérie : ciel bleu et hausse des températures ce 11 mai

Pour cette journée du mercredi 11 mai 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) pour deux (2) wilayas du sud du pays, cette alerte est de niveau 1 pour des vents de sable. Les deux wilayas sous alerte sont : In Salah et Adrar.

Pour les régions ouest et centre, excepté quelques bancs de brume et nuages bas locaux près des côtes et dans les vallées en matinée, le ciel sera généralement dégagé.

Concernant les régions Est, on notera des nuages bas localement denses avec bancs de brume locaux en matinée, notamment sur les hauts plateaux et les Aurès, puis le temps deviendra passagèrement nuageux.

On notera aussi le développement de foyers orageux isolés sur les Aurès durant l’après-midi, pouvant engendrer quelques pluies par endroits.

Enfin, pour les régions Sahariennes, à l’exception de quelques passages nuageux durant la matinée sur le nord des oasis, le ciel sera dégagé à partiellement voilé avec une faible tendance orageuse durant l’après-midi sur la frontière algéro-libyenne.

Légère hausses des températures pour ce mercredi 11 mai