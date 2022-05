Météo Algérie : ciel bleu et hausse des températures ce 9 mai

Pour ce qui est du mercure, pour ce lundi 9 mai, on notera une légére hausse. Au nord du pays, les températures oscilleront entre 20 et 28 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 17 et 29 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 24 et 42 degrés Celsius.