Météo Algérie : chutes de neige et baisse des températures dans plusieurs régions ce 20 décembre

Un changement notable dans les conditions climatiques marquera les prévisions météo de ce week-end, avec le retour des perturbations sur plusieurs régions du pays. Dans cet article, découvrez le bulletin météo de ce vendredi 20 décembre 2024 et préparez-vous à faire face aux caprices changeants du temps.

Ce vendredi 20 décembre 2024, des chutes de neige s’inviteront sur les reliefs du Centre-Est et de l’Est, dépassant les 1 500 mètres d’altitude, a fait savoir l’Office national de la météorologie (ONM).

Avec ces précipitations neigeuses, les températures enregistreront une nette baisse. Les régions côtières afficheront des maximales oscillant entre 14 et 20 °C. Les régions intérieures et les hauts plateaux connaîtront des températures maximales comprises entre 10 et 18 °C, tandis que les régions sahariennes bénéficieront d’un climat plus doux, avec des valeurs allant de 17 à 24 °C.

Météo du vendredi 20 décembre : quel temps fera-t-il ce week-end ?

Les prévisions météorologiques de l’ONM pour ce vendredi 20 décembre indiquent qu’un ciel souvent nuageux prédominera sur les régions côtières et intérieures, accompagné de quelques pluies. Ces précipitations, parfois sous forme d’averses, toucheront particulièrement le Centre et l’Est. Les régions proches des côtes connaîtront des pluies plus fréquentes au cours de la journée.

Sur les hauts plateaux et les Aurès, le ciel sera passagèrement nuageux, avec la possibilité de quelques pluies locales dans la journée. Tandis que dans les régions sahariennes, le ciel restera majoritairement dégagé, avec quelques passages de nuages qui voileront légèrement l’horizon par moments.

Solstice d’hiver 2024 : les journées s’allongent dès dimanche !

Dès ce dimanche, les journées commenceront à s’allonger ! En effet, le samedi 21 décembre 2024 marque le solstice d’hiver, un phénomène astronomique qui correspond à la journée la plus courte de l’année dans l’hémisphère Nord. À partir de cette date, la durée de la nuit, qui atteint son maximum, diminuera progressivement jusqu’au solstice d’été en juin.

Le solstice d’hiver est un événement précis : il survient lorsque la position apparente du soleil, vue de la Terre, atteint son extrême méridional. Ce phénomène s’oppose à l’équinoxe, où jour et nuit sont de durée égale.

Durant cette période, les rayons du soleil frappent notre hémisphère de manière rasante, offrant un effet chauffant limité. Parallèlement, le Pôle Nord plonge dans une nuit permanente, tandis que l’hémisphère Sud célèbre l’arrivée de l’été.

À quelle heure se produira le solstice d’hiver cette année ?

Ce samedi, à 9 heures 20 minutes et 30 secondes exactement, selon l’Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (IMCCE), la Terre atteindra cette inclinaison maximale. Cela place le soleil à son point le plus bas dans le ciel, avec une altitude de seulement 18° par rapport à l’horizon dans nos latitudes, contre 65° lors du solstice d’été.

Pour rappel, ce phénomène ne doit pas être confondu avec les équinoxes d’automne et de printemps, où jour et nuit s’équilibrent. Ainsi, ce solstice d’hiver marque non seulement le début de l’hiver astronomique, mais aussi celui du retour vers des jours plus longs et plus lumineux.