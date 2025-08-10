Météo Algérie : chaleur intense, orages et vents forts annoncés pour ce dimanche 10 août

En ce début de semaine, le ciel algérien se montre capricieux, alternant entre températures écrasantes et averses orageuses. Selon le dernier bulletin de l’Office national de la météorologie (ONM), plusieurs régions du pays connaîtront ce dimanche 10 août des conditions climatiques contrastées, allant de la vague de chaleur aux orages accompagnés parfois de fortes rafales de vent.

Dans son bulletin de vigilance de niveau 1, publié sur la carte de veille, l’ONM indique que la chaleur persistera sur certaines régions, notamment dans les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Béjaïa, Skikda, Annaba et El Tarf. Les températures y dépasseront largement les normales saisonnières, accentuant la sensation d’inconfort pour les habitants.

En outre, plusieurs wilayas se préparent à des épisodes orageux pouvant s’accompagner de pluies localement marquées. Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tissemsilt, In Guezzam, Laghouat, Bordj Bou Arreridj, M’sila, Bordj Badji Mokhtar, Tébessa, Batna, Sétif, Djelfa, Tlemcen, Khenchela, Médéa, Adrar et Bouira.

Par ailleurs, l’ONM met en garde contre de forts vents pouvant soulever du sable dans les régions de Bordj Badji Mokhtar, In Salah et In Guezzam. Ces conditions risquent de réduire la visibilité et de compliquer les déplacements, particulièrement pour les automobilistes et les voyageurs.

En bref…

En résumé, cette journée de dimanche s’annonce agitée sur le plan météorologique. Les autorités appellent les citoyens à la vigilance, à limiter leurs déplacements en cas de vents forts ou de pluies orageuses, et à se protéger de la chaleur en restant hydratés et à l’ombre. Les bulletins de Météo Algérie, régulièrement mis à jour, permettront de suivre l’évolution de la situation heure par heure.

Incendies en Algérie : bilan des interventions de la Protection civile

Les équipes de la Protection civile restent sur le front pour lutter contre les incendies de forêt qui ravagent certaines régions du pays. Depuis plusieurs jours, des foyers se sont déclarés dans plusieurs wilayas, dont Béjaïa, Jijel et Bordj Bou Arreridj, mobilisant d’importants moyens humains et matériels.

Le lieutenant Abdat Youcef, chargé de communication à la Direction générale de la Protection civile (DGPC), a indiqué samedi que les équipes ont réussi à éteindre quatre incendies, tandis que six autres foyers restent actifs et font toujours l’objet d’interventions. Les opérations de lutte contre les flammes se poursuivent notamment à Ighram (Béjaïa), Sidi Maarouf (Jijel), Ouled Amrane (Bordj Bou Arreridj) et Maaouia (Sétif).

À Bouira, les pompiers ont réussi à maîtriser un incendie dans la commune de Kadiria, tout en maintenant une surveillance sur place pour éviter toute reprise. Les flammes n’ont pas seulement touché les forêts. Selon la DGPC, des incendies ont également endommagé des récoltes agricoles et des vergers dans plusieurs wilayas. Les sinistres signalés à Souk Ahras, Touggourt, Timimoun et Guelma ont été totalement éteints. En revanche, un foyer maîtrisé dans la commune de Oued Chorfa (Aïn Defla) reste sous surveillance.