Météo Algérie : chaleur caniculaire persistante ce mercredi 20 août

La canicule continue de dominer la météo en Algérie depuis le début de la semaine. Ce mercredi 20 août, une chaleur étouffante frappe de nombreuses régions, contraignant la population à redoubler de vigilance. Dans cet article, découvrez le bulletin météo détaillé de la journée.

D’après les services de l’Office National de la Météorologie (ONM), la journée sera marquée par un ciel dégagé et largement ensoleillé sur la majorité du territoire national. Quelques passages nuageux apparaîtront toutefois sur l’extrême sud.

Si le ciel s’annonce clair, la situation reste préoccupante à cause des températures très élevées. Plusieurs wilayas connaissent une chaleur suffocante. D’ailleurs, Météo Algérie a publié un Bulletin Météorologique Spécial (BMS), plaçant en vigilance orange « canicule » les wilayas de Béjaïa, Skikda, Annaba et El Tarf.

D’après cette alerte météo de niveau 2, les températures maximales varieront entre 39 °C et 42 °C, notamment dans les zones sud de ces wilayas. Alors que les températures minimales atteindront entre 25 °C et 29 °C.

Ce BMS restera en vigueur toute la journée ce mercredi, et les autorités recommandent d’adopter des précautions pour éviter les coups de chaleur, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les malades chroniques.

Alerte météo en Algérie : vigilance jaune « pluies » et « orages » dans le sud

Parallèlement à cette vague de chaleur, l’ONM a placé en vigilance jaune « pluies » et « orages » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar, Tamanrasset et In Guezzam.

Concernant les conditions maritimes, Météo Algérie annonce une mer agitée à certains endroits. De Marsa Ben M’Hidi à Ténès la mer connaîtra une agitation. Alors que de Ténès à Béjaïa, les conditions météo prévoient une mer légèrement agitée tôt le matin, devenant agitée en journée, puis de nouveau légèrement agitée en soirée.

Enfin, de Béjaïa à El Kala, le mer restera calme à légèrement agitée dans la matinée, avant de se renforcer l’après-midi et en soirée, pour redevenir légèrement agitée dans la nuit.

La Niña : un possible retour dès l’hiver prochain, mais de courte durée

Les météorologues suivent de près l’évolution des eaux du Pacifique équatorial, où les premiers signes d’un retour de La Niña apparaissent. Selon le centre de prévision du service météorologique américain, un avis de veille a été émis jeudi dernier, signalant des conditions favorables au développement du phénomène dans les six prochains mois.

Pour l’instant, l’océan Pacifique affiche des températures proches de la normale, correspondant à un état neutre du système ENSO (El Niño – oscillation australe). Mais les spécialistes s’attendent à un refroidissement d’au moins 0,5 °C d’ici la fin de l’automne, seuil nécessaire pour confirmer La Niña. Les prévisions laissent entrevoir un retour du phénomène entre septembre et janvier, explique le météorologue Kevin Cloutier.

Les experts estiment toutefois que cette manifestation resterait faible et trop brève pour être un épisode officiel. Un retour à des conditions neutres pourrait intervenir dès la seconde moitié de l’hiver. Pour mémoire, le dernier épisode La Niña avait débuté en 2021 et s’était prolongé jusqu’en 2023.