Météo Algérie : ce mardi 12 avril marque le retour de la pluie

Ces derniers jours le soleil a été au rendez-vous sur toutes les wilayas du pays, et un temps printanier a fait le bonheur de tous, mais cela aura été de courte, puisque l‘Office National de Météorologie (ONM) annonce des précipitations et une baisse des températures à partir de ce mardi 12 avril 2022.

L’ONM a émis un bulletin météo d’alerte de niveau 1 pluie, pour aujourd’hui mardi 12 avril, les wilayas concernées par cette alerte sont : Alger, Sidi Bel Abbes, Tipaza, Tissemssilt, Laghouat, Relizane, Msila, Tiaret, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Djelfa, Tlemcen, El Bayadh, Ain Defla, Medea, Saida, Naama, Boumerdes, Blida, Bouira, Mascara et Oran.

L’Office National de Météorologie alerte aussi pour les wilayas du littoral quant à de hautes vagues dangereuses, pour la journée de ce mardi 12 avril.

Pour ce qui est des régions Ouest, le ciel sera voilé à nuageux avec quelques pluies localement orageuses à partir de l’après-midi, notamment sur les reliefs, devenant plus fréquentes à partir de la soirée avec probabilité de chutes de grêle par endroits.

Concernant les régions du centre, on notera un ciel souvent voilé devenant nuageux à partir de l’après-midi sur le centre-ouest avec quelques pluies parfois orageuses, qui s’étendront sur le centre-est en fin de journée.

Ces pluies s’accentueront en soirée sur le centre-ouest et pourront être localement assez marquées avec probabilité de chutes de grêle par endroits.

Pour les régions Est, le sera temps relativement chaud et partiellement voilé.

Enfin les régions Sahariennes, auront droit à un temps dégagé à partiellement voilé.

Températures pour ce mardi 12 avril

Pour ce qui est du mercure, pour ce mardi 12 avril, au nord du pays les températures oscilleront entre 16 et 32 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 16 et 29 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 28 et 43 degrés Celsius.