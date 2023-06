Météo Algérie : canicule, pluies, orages… les prévisions pour ce dimanche 11 juin

Êtes-vous curieux de savoir quel temps il fera ce dimanche 11 juin 2023 ? Entre les épisodes pluvieux et le retour tant attendu du beau temps, il est essentiel de connaître la météo pour mieux planifier votre journée. Dans cet article, découvrez les conditions météorologiques de la journée afin de vous adapter aux caprices de la météo.

Sur son site internet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune « canicule » les wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam. De plus, les mêmes services ont aussi placé en vigilance jaune « pluie » et « orage » certaines wilayas de l’Est du pays. En effet, il s’agit des wilayas de Batna, Khenchela, Oum El Bouaghi, Souk Ahras et Tebessa.

Bulletin météo : quel temps fera-t-il aujourd’hui en Algérie ?

Les prévisions météo pour ce début de semaine indiquent qu’un ciel dégagé marquera les régions Ouest et Est du pays. Tandis qu’un ciel couvert marquera les régions du Centre, avec quelques rares averses à l’intérieur Ouest de cette zone. En outre, le bulletin de ce dimanche 11 juin prévoit un ciel dégagé sur l’ensemble des régions Sud du pays.

Concernant les températures prévues aujourd’hui, le mercure atteindra 19 °C à Blida, 21 °C à Jijel, 23 °C à Tlemcen, 24 °C à Alger et à Khenchela, 26 °C à Mila, 27 °C à Saida, 29 °C à El Bayadh, 31 °C à M’sila, 37 °C à Ghardaia, mais aussi, 40 °C à Béchar, 42 °C à Djanet et 44 °C à In Guezzam.

Changements climatiques : quel impact sur la météo ?

Les changements climatiques ont un impact significatif sur les modèles météorologiques à travers le monde. L’une des tendances les plus évidentes est l’augmentation des températures. Les données climatiques récentes montrent une augmentation constante des températures moyennes annuelles, ce qui a des répercussions directes sur la météo quotidienne. Les vagues de chaleur deviennent plus répandues et plus intenses, avec des records de température battus régulièrement dans de nombreuses régions.

En outre, les changements climatiques ont également été associés à une augmentation des événements météorologiques extrêmes. Les phénomènes tels que les tempêtes, les ouragans, les inondations et les sécheresses sont devenus plus fréquents et plus intenses dans de nombreuses régions du globe. Les scientifiques attribuent en grande partie cette intensification des événements extrêmes au réchauffement climatique amélioré par les activités humaines.

Les changements climatiques affectent aussi les variations saisonnières. Les schémas traditionnels de saisonnalité peuvent être perturbés, avec des hivers plus doux et des printemps plus précoces dans certaines régions, tandis que d’autres peuvent connaître des hivers plus froids ou des saisons des pluies plus courtes. Ces variations peuvent avoir un impact sur l’agriculture, la biodiversité et les écosystèmes locaux.