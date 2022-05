Météo Algérie : canicule et orage au rendez-vous ce 22 mai

Les températures ont connu une hausse importante ces derniers jours sur l’ensemble du territoire national. Pour ce dimanche 22 mai 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux bulletins d’alerte météo (BMS).

Le premier BMS concerne une vague de chaleur qui touchera les wilayas suivantes : Alger, Blida, Tipaza, Tizi Ouzou, Chlef, Annaba, Skikda, Ain Defla, El Taref, Boumerdes, Béjaia et Relizane.

Pour la seconde alerte, elle concernera, Tlemcen, Sidi Bel Abbes, Naama, Tamanrasset, Djanet et In Guezzam.

Pour les régions de l’est et du centre, le ciel sera ensoleillé avec quelques nuages bas sur certaines wilayas.

Concernant l’ouest du pays, le temps sera généralement dégagé et ensoleillé, mais on notera des nuages bas sur quelques wilayas, mais aussi une tendance orageuse sur Tlemcen et Saida.

Enfin, pour le sud du pays, le ciel restera dégagé à voilé sur la plupart des wilayas, sauf sur Tamanrasset et In Guezzam où le ciel se voilera avec quelques averses qui pourraient être au rendez-vous, pour ce dimanche 22 mai.

Les températures pour ce dimanche 22 mai

Concernant le mercure pour ce dimanche 22 mai au nord du pays, selon l’ONM les températures oscilleront entre 21 et 36 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 28 et 36 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 30 et 42 degrés Celsius.