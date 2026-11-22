Après une période marquée par l’instabilité, le ciel algérien retrouve son calme. Ce lundi 23 novembre, l’Office national de la météorologie (ONM) table sur une journée globalement stable d’un bout à l’autre du pays. Les habitants du Nord devront toutefois composer, au lever du jour, avec des nuages bas et des bancs de brume, avant que le soleil ne reprenne ses droits. Au Sud, rien de spectaculaire à signaler : le ciel oscillera entre dégagé et partiellement voilé.

Météo Algérie : le brouillard matinal cède la place au soleil

Les premières heures de la matinée s’annoncent voilées sur la frange nord. L’ONM signale la présence de nuages bas parfois épais, accompagnés localement de brume ou de bancs de brouillard. Les zones côtières et une partie des plaines intérieures sont les plus exposées à ce phénomène, classique en cette saison.

Cette couverture nuageuse n’a toutefois rien de durable. Au fil des heures, les éclaircies devraient se multiplier pour aboutir à un temps ensoleillé sur la quasi-totalité des régions du Nord. Les automobilistes circulant tôt le matin restent néanmoins invités à la prudence, la visibilité pouvant chuter brutalement sur certains tronçons.

Un ciel dégagé à partiellement nuageux sur le Sud du pays

Direction le Sahara, où la situation s’annonce nettement plus simple à résumer. Les prévisionnistes annoncent un ciel allant de dégagé à partiellement nuageux, sans évolution notable attendue durant la journée. Aucun phénomène particulier ne figure au bulletin pour les wilayas sahariennes. Les massifs du Hoggar et du Tassili, qui connaissent régulièrement des développements orageux en fin d’après-midi, échappent eux aussi aux perturbations ce lundi.

Températures : jusqu’à 26 °C au Nord et 33 °C dans les régions sahariennes

Côté thermomètre, la douceur reste de mise. Sur les régions côtières, les maximales devraient se situer dans une fourchette allant de 21 à 26 °C. L’intérieur du pays, les Hauts Plateaux ainsi que les Aurès afficheront des valeurs plus contrastées, comprises entre 17 et 26 °C selon l’altitude et l’exposition.

Plus au sud, le mercure monte d’un cran. Les wilayas sahariennes attendent des pointes situées entre 22 et 33 °C, soit l’écart le plus marqué du territoire. Rien d’inhabituel pour un mois de novembre, où le désert conserve une bonne partie de sa chaleur diurne.

Cette douceur de l’après-midi ne doit pas faire oublier le refroidissement nocturne. Dès la tombée du jour, et plus encore au petit matin, la fraîcheur se fait sentir de manière nette. L’amplitude thermique entre l’aube et le milieu de journée constitue d’ailleurs la principale caractéristique de cette météo du 23 novembre.

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Une accalmie qui tranche avec les épisodes perturbés de l’automne

Cette journée paisible s’inscrit dans une séquence d’accalmie relative. D’après les modèles numériques de prévision, une dépression en provenance de l’Europe de l’Ouest pourrait atteindre les régions du Nord du pays à partir du mercredi 25 novembre 2026, avec une perturbation susceptible de se maintenir jusqu’au samedi suivant.

Le changement de temps pourrait toutefois commencer dès la nuit de mardi à mercredi, avec un ciel de plus en plus couvert et les premières pluies éparses. Les précipitations devraient ensuite gagner en intensité dès la matinée de mercredi, touchant progressivement une grande partie des régions septentrionales.

Les premières projections évoquent des cumuls de pluie pouvant dépasser localement les 50 mm. Cette perturbation pourrait également s’accompagner d’une masse d’air froid d’origine polaire et sibérienne, entraînant une baisse sensible des températures et des conditions particulièrement froides sur plusieurs régions.

Toutefois, les services météorologiques rappellent que ces mises à jour du bulletin quotidien et, le cas échéant, des bulletins météorologiques spéciaux demeurent la référence pour anticiper tout changement. Pour l’heure, aucun avis de vigilance n’accompagne les prévisions de ce lundi.

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Protection civile : 21 incendies recensés, quatre foyers toujours actifs

Par ailleurs, la Direction générale de la Protection civile a fait état de 21 incendies ayant touché la végétation, les récoltes agricoles, les oasis de palmiers et les bottes de foin à travers plusieurs wilayas du pays, dans son bilan arrêté dimanche 22 novembre à 20h00.

Sur l’ensemble des incendies recensés, 17 ont été éteints par les équipes de la Protection civile, tandis que quatre foyers restaient actifs au moment de la publication du bilan.

Les incendies toujours en cours ont été signalés dans les wilayas de Mila, où un feu de forêt a été enregistré, d’El Meghaier et de Timimoun, touchées par des incendies dans des oasis de palmiers, ainsi que de Guelma, où un feu a touché des bottes de foin.

La Protection civile précise qu’aucun incendie majeur n’a été signalé dans ce bilan, alors que les opérations d’extinction se poursuivaient dans les quatre foyers encore actifs.

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