Météo Algérie : BMS pluies et alerte canicule dans plusieurs wilayas ce lundi 14 octobre

Un temps contrasté s’annonce pour ce lundi 14 octobre, avec des températures élevées dans plusieurs régions et des pluies orageuses qui persistent dans certaines parties du pays. En effet, le bulletin météo du jour prévoit une hausse notable du mercure au Nord du pays, accompagnée d’averses locales dans le Sud.

Météo Algérie prévoit un lundi relativement chaud sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest, du Centre et de l’Est. Cette tendance se prolongera tout au long de la journée.

En effet, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis une vigilance jaune « canicule » pour plusieurs wilayas, notamment Alger, Tipaza, Chlef, Mostaganem, Annaba, Skikda, Aïn-Defla, El-Tarf, Naâma, Boumerdès, Oran, et Relizane.

Les températures maximales atteindront entre 27 et 38 °C sur les régions côtières, entre 28 et 38 °C dans les régions intérieures et entre 26 et 42 °C dans le Sud du pays.

BMS – Météo Algérie : vigilance orange dans ces wilayas !

En outre, Météo Algérie a émis deux bulletins météo spéciaux (BMS) pour alerter sur les risques de fortes pluies dans certaines régions de notre grand Sud. Le premier BMS concerne la wilaya de Tindouf, où les précipitations varieront entre 20 et 30 mm, avec des pics locaux pouvant dépasser 40 mm. Cette alerte, en vigueur depuis dimanche soir à 21h, reste valable jusqu’à 18h ce lundi.

Le second BMS concerne les wilayas de Béchar et Béni Abbès, où des quantités similaires de pluie sont attendues entre 20 et 30 mm, voire plus de 40 mm par endroits. Cette alerte restera en cours de validité de 03h00 à 23h00 ce lundi 14 octobre.

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi placé les wilayas de Illizi, Djanet et Tamanrasset en vigilance jaune « pluie » et « orage ».

Soleil, nuages… Que dit le bulletin météo de ce lundi ?

Pour ce qui est du bulletin météo de ce lundi, les prévisions annoncent un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions Ouest du pays. Enfin de journée, le ciel se couvrira progressivement. Quelques pluies, parfois orageuses, pourraient affecter les hauts plateaux. Les régions du Centre et de l’Est bénéficieront d’un ciel partiellement voilé, avec une couverture nuageuse qui s’intensifiera en soirée.

Enfin, pour ce qui est des régions sahariennes, Météo Algérie annonce un ciel partiellement voilé à couvert sur l’extrême Sud du pays, avec des pluies orageuses, pouvant être intenses localement. De plus, un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les autres régions sahariennes. Mais durant l’après-midi, l’ONM prévoit le développement de quelques nuages sur l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili ainsi que sur le Sahara oriental