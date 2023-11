Météo Algérie : BMS fortes pluies pour 3 wilayas jusqu’au vendredi 24/11 (vigilance ORANGE)

Météo Algérie a publié dans l’après-midi de ce jeudi 23 novembre un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 2 (vigilance orange) dans lequel elle alerte sur la persistance des fortes pluies dans trois (3) wilayas du nord de l’Algérie.

Ces fortes pluies, dont la quantité varie entre 20 mm à 40 mm et pouvant atteindre localement 50 mm, tomberont parfois sous forme d’averses orageuses accompagnées de grêle, précise le BMS de météo Algérie.

En outre, le bulletin de niveau 2, rappelons-le, concerne trois (3) wilayas du nord de l’Algérie. Il s’agit de : Boumerdès, Bouira et Tizi-Ouzou. Et il est valable jusqu’à demain — vendredi 24/11 — à 6 h du matin.

تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي،خاص باستمرار تهاطل الأمطار الغزيرة تكون أحيانا على شكل زخات رعدية ومحملة بحبات البرد،بكميات تتراوح مابين20إلى40 ملم،وتصل محليا50ملم.

الولايات المعنية:

بومرداس، البويرة وتيزي وزو.

صلاحية هذه النشرة إلى غاية يوم غد الجمعة على الساعة06 صباحا pic.twitter.com/8ZXyHrjOUV — MeteoAlgerieOfficiel (@MeteoAlgerie_) November 23, 2023

À 16 h, Météo Algérie a publié un autre BMS pluie qui concerne les 15 autres wilayas algériennes suivantes : Bejaia, Jijel, Skikda, Annaba, El Tarf, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela, Tébessa.

Ce second bulletin est valable jusqu’à demain, vendredi 24/11, — à 15 h. Du reste, les quantités de pluies estimées varient entre 40 mm et 60 mm, et peuvent atteindre ou dépasser localement 80 mm.