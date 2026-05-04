Météo Algérie : BMS, fortes pluies et vigilance orange ce lundi 4 mai dans plusieurs wilayas

Le mois de mai s’installe sans réelle transition en Algérie. Le ciel enchaîne les séquences instables, entre grisaille persistante, averses intermittentes et cellules orageuses parfois actives. Cette configuration ne relève pas d’un épisode isolé. Elle prolonge une série de perturbations déjà observées ces derniers jours et maintient un climat d’incertitude sur plusieurs régions.

Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) gardent le cap sur la vigilance. Face à des conditions météo changeantes, ils activent un bulletin météorologique spécial (BMS) et placent plusieurs wilayas de l’ouest en vigilance orange. L’enjeu ne se limite pas à la pluie : ces épisodes peuvent perturber les déplacements, ralentir l’activité et compliquer le quotidien.

Alerte météo en Algérie : fortes pluies attendues dans ces wilayas

Pour ce lundi 4 mai, les prévisions annoncent un épisode pluvio-orageux marqué sur une large partie de l’ouest. Les météorologues évoquent des précipitations localement soutenues, avec une intensité variable selon les zones et les moments de la journée.

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Tipaza, Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt, Tiaret, Saïda et Naâma figurent parmi les wilayas directement concernées. Sur le terrain, cela se traduit par des averses parfois denses, accompagnées d’orages susceptibles de renforcer l’instabilité atmosphérique.

Outre cette alerte, Météo Algérie a émis un BMS pour fortes pluies dans d’autres régions de l’ouest. En cours de validité depuis hier soir, cette alerte annonce des pluies persistantes jusqu’à 9h00 ce lundi dans les wilayas de Tlemcen, Aïn Témouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbès, Mascara et Relizane. Les cumuls oscillent entre 20 et 40 mm.

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Point météo : vers un nouvel épisode d’El Niño

Au-delà de cet épisode ponctuel, les tendances climatiques globales ajoutent une couche de complexité. L’Organisation météorologique mondiale évoque un retour probable du phénomène El Niño à partir de la mi-2026. Les observations récentes dans le Pacifique équatorial montrent une hausse rapide des températures de surface, un indicateur souvent précurseur.

Les projections pour les prochains mois dessinent un scénario clair : des températures globalement supérieures aux normales et des régimes de précipitations plus irréguliers selon les régions. Autrement dit, davantage d’extrêmes et moins de stabilité.

Ce qui se joue actuellement en Algérie illustre parfaitement cette double lecture. D’un côté, des épisodes pluvieux concrets, parfois intenses, qui exigent une vigilance immédiate. De l’autre, une tendance climatique plus large qui annonce des fluctuations plus marquées dans les mois à venir. Dans ce contexte, suivre les bulletins météo ne relève plus d’un simple réflexe de confort. Cela devient un véritable outil d’anticipation.

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