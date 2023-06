Météo Algérie : beau temps, pluies, vents … les prévisions pour ce lundi 5 juin

Ne soyez plus pris au dépourvu par les changements soudains du temps. Dans cet article, découvrez les prévisions météorologiques pour ce lundi 5 juin 2023 et préparez-vous à affronter votre journée en toute confiance !

Dans son bulletin météo pour ce lundi, l’Office National de la Météorologie (ONM) a prévu « un ciel dégagé à partiellement voilé sur les régions côtières et intérieures de l’Ouest du pays, avec formation de quelques cellules orageuses durant l’après-midi pouvant provoquer des pluies ». Au niveau des hauts plateaux, la même source a fait part « d’un temps voilé à nuageux avec quelques pluies parfois orageuses ».

Concernant les régions du Centre, Météo Algérie a prévu « des passages nuageux sur les régions côtières et intérieures, notamment la zone Centre-Est, pouvant provoquer quelques légères pluies ». Tandis qu’ « un ciel dégagé à partiellement voilé couvrira les hauts plateaux avec formation d’orages isolés pouvant s’accompagner de quelques pluies », a encore précisé l’ONM.

D’après les mêmes services, « un temps voilé et orageux marquera aujourd’hui les régions côtières et les hauts plateaux de l’Est du pays, avec quelques pluies à partir de l’après-midi, particulièrement sur la région des Aurès ». Enfin, pour ce qui est des régions Sud, Météo Algérie a fait part « d’un ciel dégagé à partiellement voilé ».

BMS – Météo Algérie : alerte « pluie » sur plusieurs wilayas ce 5 juin

En outre, l’ONM a émis un bulletin météorologie spécial (BMS) qui place en vigilance orange les wilayas de Laghouat, El Bayadh, Naama, le Sud de Tlemcen, le Sud de Sidi Bel Abbes, Saida et le Sud de Tiaret. D’après l’alerte de niveau 2 de Météo Algérie, les quantités de pluies attendues atteindront entre 20 et 40 mm, et ce, durant la validité de ce BMS qui reste en cours ce lundi jusqu’à 09h00 du matin.

De plus, les services de l’ONM ont aussi placé en vigilance jaune « orage » les wilayas de Ouargla, Djelfa, Laghouat, El Bayadh, Naama, Tiaret, Saida, Sidi Bel Abbes et Tlemcen. Et en vigilance jaune « vent violent » et « vent de sable » les wilayas de Béchar, Touggourt et El Oued.

Météo Algérie : l’ONM participe au Congrès Météorologique Mondial

Dans ce même sillage, il convient de noter que « l’ONM a participé au 19ᵉ Congrès Météorologique Mondial, qui se réunit en session ordinaire tous les quatre ans, afin de prendre des décisions de la plus haute importance traitant des questions des services météorologiques et hydrologiques au niveau mondial ».

En effet, « le Représentant Permanent de l’Algérie auprès de l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM), Directeur Général de l’Office National de la Météorologie, Ihdadene Brahim, a pris part aux travaux de la dix-neuvième session du Congrès de l’OMM qui a eu lieu à Genève (Suisse) du 22 mai au 02 juin 2023 », lit-on sur la page de Météo Algérie.

En marge de la tenue de ce Congrès, « l’ONM a signé une convention scientifique et technique avec l’institut Météorologique Finlandais (FMI), couronnant le succès du projet de jumelage dont a bénéficié Météo Algérie dans le cadre du Programme d’appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association entre l’Algérie et l’Union européenne (P3A) ».