Météo Algérie : baisse des températures et pluies sur plusieurs wilayas

Ce week-end, le temps en Algérie connaîtra des changements notables après une période de chaleur. Les températures baisseront, et des précipitations sont prévues, en particulier dans les régions du nord du pays, demain samedi.

En effet, demain le Samedi 21 octobre, les prévisions météorologiques indiquent des conditions pluvieuses dans les régions du nord en matinée. Ensuite, le temps passera de ensoleillé à pluvieux dans les régions de l’est, tandis que les régions de l’ouest et du centre seront nuageuses. Les vents souffleront jusqu’à 30 km/h dans le nord, tandis que le sud profitera d’un ciel dégagé.

Les températures varieront d’une région à l’autre. Les régions côtières verront des températures entre 24 et 27 degrés Celsius. À l’intérieur du pays, les températures oscilleront entre 15 et 26 degrés Celsius, tandis que le sud connaîtra une fourchette de 23 à 41 degrés Celsius. Dans le sud, les vents atteindront des vitesses pouvant atteindre 40 km/h.

Alertes météo ce vendredi 20 octobre

Les services météorologiques ont émis des alertes pour plusieurs régions. Ce vendredi, des pluies orageuses sont attendues jusqu’à 15 heures dans les wilayas de Chlef, Guelma, Mostaganem, Mascara, Oran, Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Naâma, et El Bayadh.

De plus, une annonce météorologique spéciale met en garde contre des vents très forts, dépassant les 80 km/h, dans les wilayas du nord et du sud du pays. Ces vents toucheront les régions mentionnées à partir de midi jusqu’à 18 heures.

Des vents forts, atteignant entre 60 et 70 km/h, et parfois jusqu’à 80 km/h, sont également prévus dans les wilayas de El Oued, El Bayadh, Tamanrasset, Tébessa, Timimoun, In Salah, El M’énéa, et Ghardaïa. Ces vents souffleront du midi jusqu’à 21 heures.

Les wilayas d’Alger, Blida, Boumerdès, Tizi Ouzou, Béjaïa, Jijel, et Skikda devront faire face à des vents forts de 9 heures du matin à 21 heures.