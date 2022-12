Météo Algérie : aurons-nous droit à une vraie saison hivernale ?

Les pluies seront modérées à fortes sur l’ensemble du territoire national durant la saison hivernale, comme l’indiquent les prévisions saisonnières de l’Office national de la météorologie (ONM), qui montrent que l’hiver de cette année pourrait connaître des périodes de fortes pluies.

Dans une déclaration à l’agence de presse algérienne (APS), Salah Sahabi-Abed, directeur de l’exploitation météorologique et climatique à l’ONM, a révélé que « les prévisions de température seront modérées à supérieures à la moyenne de saison dans toutes les régions de l’Algérie, avec une probabilité estimée de 90%, et donc une saison plus chaude est attendue que la moyenne de saison enregistrée. » Pendant la saison d’hiver de décembre 2022 à février 2023.

Quant aux prévisions de pluie, le même responsable a confirmé qu’elles seront durant cette saison hivernale de « modérées à fortes, avec une probabilité estimée à 80%, en particulier dans certaines parties du nord du pays, des régions côtières aux hauts plateaux ». Quant aux autres régions, on s’attend à ce que les précipitations totales au cours de la même période (décembre, janvier et février) varieront de modérées à inférieures à la moyenne de saison.

« On s’attend alors à une saison hivernale humide au Nord du pays », a relevé le spécialiste, en se basant sur les prévisions saisonnières consensuelles pour l’hiver boréal (décembre-janvier-février 2022/2023) au-dessus de la région arabe, produites lors de la 10ème session du Forum arabe sur les prévisions climatiques (ArabCOF-10) en coordination avec la 18ème session du Forum sur les prévisions climatiques en Afrique du Nord (PRESANORD-18) et la 7ème session du Forum sur les prévisions climatiques du Conseil de coopération du Golfe (GCCCOF-7).

Les Algériens n’échapperont pas aux conséquences du changement climatique

Selon ce même intervenant, qui est également expert auprès de l’Organisation mondiale de la météorologie (OMM), « l’hiver de cette année pourrait connaître des épisodes de pluie intense de courte durée avec des quantités de pluies localisées très importantes pouvant engendrer des inondations », invitant donc » les populations et les autorités locales à accorder plus d’attention aux avertissements et bulletins météorologiques émanant de l’ONM « .

Pour conclure a rappelé que « les phénomènes extrêmes, accentués par le changement climatique marqueront sans doute, à l’avenir, le quotidien des Algériens », relevant que « les études menées dans ce sens montrent que les scénarios futurs du climat mettent en évidence tantôt des pluies intenses de courte durée et parfois des périodes de sécheresse prolongée ».