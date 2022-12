Météo Algérie : alertes pluies, vents et hautes vagues ce 11 décembre

Le week-end aura été pluvieux et marqué par de forts vents sur les wilayas du nord et certaines wilayas du Sud, mais aussi par une sensible baisse des températures, cela va se poursuivre pour ce début de semaine.

En effet, ce dimanche 11 décembre 2022, Météo Algérie annoncé que de violents orages toucheront quelques régions de l’intérieur, et sont donc placées par l’Office nationale de météorologie (ONM) sous vigilance jaune (niveau 1).

Les wilayas concernées par cette alerte sont : Tissemsilt, Médéa, M’sila, Tiaret, Chlef, Djelfa, Ain Defla et Bouira.

La même source met en garde contre des orages localement importants, et ce à partir de minuit aujourd’hui jusqu’à 21 heures.

Outre cette alerte, les services de l’ONM ont alerté par rapport à des vents violents entrainant de hautes vagues. En effet, les services météorologiques ont alerté que de vents violents et de hautes vagues, à partir d’aujourd’hui, dimanche. Et c’est le long des régions côtières.

Quelles seront les températures pour ce dimanche 10 décembre ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce dimanche 10 décembre 2022, vont osciller entre 11 et 20 °C sur les régions côtières, entre 11 et 19 °C sur les régions intérieures du pays et entre 13 et 33 °C sur les régions Sahariennes.