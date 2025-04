Météo Algérie : alertes pluies, orages et vents violents dans plusieurs régions ce samedi 12 avril

Ce samedi 12 avril, la météo continue de jouer la carte de l’instabilité sur plusieurs régions du pays. Alors que certaines wilayas enregistrent des températures relativement élevées, d’autres restent sous l’influence d’un ciel capricieux marqué par des pluies orageuses et des vents parfois violents. Ce contraste climatique, typique de la mi-saison, invite à la prudence, notamment pour ceux qui prévoient des déplacements durant le week-end.

Selon les dernières prévisions de l’Office National de la Météorologie (ONM), un bulletin de vigilance jaune a été émis pour plusieurs wilayas en raison de risques de pluies accompagnées d’orages.

Cette alerte de niveau 1 concerne les wilayas de Sidi Bel Abbès, Tipaza, Tissemsilt, Relizane, Béni Abbès, Chlef, Mostaganem, Tindouf, Aïn Témouchent, Tlemcen, El Bayadh, Aïn Defla, Saïda, Naâma, Mascara, Oran ainsi que Béchar.

Face à ces conditions météorologiques, les automobilistes faire preuve de vigilance, car les chaussées pourraient rapidement devenir glissantes. Il est donc important de réduire la vitesse et d’éviter les trajets non urgents en cas de forte pluie.

Alerte météo en Algérie : vents violents et vents de sable attendus dans ces régions

Parallèlement, d’autres régions font face à un épisode venteux. Météo Algérie a également placé sous vigilance jaune pour vents violents et vents de sable les wilayas de Tamanrasset, In Guezzam, El Bayadh, Naâma, Saïda et Tiaret. Dans ces régions, des soulèvements de sable pourraient perturber la circulation et limiter la visibilité.

Ce mélange de chaleur, d’humidité et de vent rend ce week-end particulièrement changeant sur le plan météorologique. Pour éviter les mauvaises surprises, il reste essentiel de consulter régulièrement les bulletins mis à jour par Météo Algérie, et d’adapter ses activités aux conditions locales. La prudence reste de mise, en particulier pour les conducteurs.

Prévisions météo du samedi : un temps instable sera au rendez-vous aujourd’hui !

Le ciel s’annonce encore bien agité ce samedi 12 avril, avec des conditions météorologiques contrastées. Au nord du pays, le ciel restera globalement chargé et nuageux, notamment sur l’ouest, où des pluies localement soutenues accompagnées d’orages seront au rendez-vous. Ce temps instable pourrait perturber les activités en extérieur, surtout en fin de journée.

Malgré ce voile nuageux dominant, quelques éclaircies viendront percer le ciel à l’est, offrant des moments de répit et un peu de douceur. Une météo plus clémente est donc à prévoir ponctuellement sur certaines wilayas du ventre-est, mais cela demeurera très localisé.

Au sud, le climat conserve lui aussi une tendance instable. Le Sahara occidental connaîtra un ciel voilé à nuageux, avec la possibilité d’averses orageuses localisées, particulièrement en fin d’après-midi.

Le reste de notre grand sud ne sera pas épargné, puisque la plupart des régions verront le ciel se couvrir progressivement, avec un voile nuageux persistant. Seules les zones de l’extrême sud, notamment vers la frontière nigérienne et malienne, pourraient bénéficier de quelques éclaircies temporaires, offrant une ambiance plus respirable.