Météo Algérie : alertes pluies et vents violents dans plusieurs wilayas ce mercredi 5 février

La journée du mercredi 5 février 2025 s’annonce contrastée sur l’ensemble du territoire national, avec des conditions météorologiques variables selon les régions. Entre brouillard matinal, passages nuageux, averses locales et chutes de neige sur les reliefs, voici le détail des prévisions.

Dans les régions de l’Ouest, la matinée débutera sous un voile de brouillard local, notamment sur les zones intérieures et les hauts plateaux. Le ciel restera partagé entre nuages et éclaircies, laissant place à quelques ondées en cours d’après-midi, principalement sur la partie Est de la région.

Les régions du Centre et de l’Est connaîtront un ciel variable avec des passages nuageux parfois denses. Ces nuages donneront lieu à des averses locales, touchant les zones côtières, les régions intérieures ainsi que le massif des Aurès.

Le brouillard sera également présent en matinée, principalement sur les hauts plateaux et les zones intérieures. En altitude, les sommets des hauts plateaux et de la région des Aurès enregistreront des chutes de neige.

Au niveau des régions sahariennes, l’extrême Sud ainsi que le Sud du Sahara oriental bénéficieront d’un ciel majoritairement nuageux, avec quelques précipitations locales. En fin de nuit, la couverture nuageuse s’étendra vers le Nord du Sahara et la région des oasis. Pour le reste des régions méridionales, le ciel restera globalement dégagé.

Météo Algérie : quelles sont les températures du jour ?

Dans les régions côtières, les températures maximales oscilleront entre 13 °C et 18 °C, tandis que les régions intérieures enregistreront des valeurs comprises entre 7 °C et 19 °C. Dans le Sud du pays, les températures varieront entre 14 °C et 31 °C. Cette journée s’annonce donc marquée par une météo changeante selon les régions, avec un retour des précipitations dans le Nord du pays et des conditions plus clémentes dans le Sud.

Alerte météo en Algérie : pluies abondantes et vents violents dans plusieurs régions !

Outre les prévisions annoncées, l’Office National de la Météorologie (ONM) a placé plusieurs wilayas en vigilance jaune pour des risques de précipitations. Cette alerte météo de niveau 1 concerne les wilayas d’Alger, Souk-Ahras, Bordj Badji Mokhtar, Mila, Oum El Bouaghi, Tébessa, Guelma, In Salah, Annaba, Constantine, Skikda, Jijel, El Tarf, Adrar et Boumerdès qui devraient connaître des averses locales.

Par ailleurs, Météo Algérie a aussi mis en garde contre des vents violents susceptibles de balayer les wilayas d’In Salah et d’Adrar. Ces bourrasques pourraient provoquer des conditions météorologiques difficiles. De plus, des vents de sable sont attendus dans la wilaya de Bordj Badji Mokhtar, réduisant la visibilité et rendant les déplacements plus compliqués.