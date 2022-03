Météo Algérie : alerte vents violents sur les côtes centre et ouest

Après un hiver sec mais un début de mois de mars marqué par le retour des précipitations, une petite accalmie a été enregistrée, puis la pluie a fait son retour les vendredi 11 et samedi 12 mars.

Pour ce dimanche 13 mars, le ciel restera nuageux sur la plupart des régions côtières et intérieures. Les services de l’Office National de la Météorologie (ONM) ont émis un bulletin météo spécial pour mettre en garde contre des vents violents accompagnés de hautes vagues sur un certain nombre de wilayas côtières.

Alerte vents violents et hautes vagues

Selon une alerte des services météorologiques, des vents violents et de hautes vagues vont caractériser les côtes centre et ouest. Les côtes concernées sont : Alger, Bouharon, Ténès, Mostaganem, Arzew, Oran, Beni Saf, Ghazaouet et Marsa Ben M’hidi.

Le temps restera nuageux sur la majorité des wilayas du nord du pays sauf celles de l’est, intérieures et nord du sahara, en matinée. Puis en après-midi le ciel se couvrira sur la totalité des wilayas du nord et de l’intérieur du pays.

Les wilayas garderont un temps calme pour l’après-midi de ce dimanche 13 mars.

Températures pour ce samedi 12 mars

Pour ce qui est du mercure de ce dimanche 13 mars. Concernant les wilayas du nord du pays, les températures oscilleront entre 11 et 20 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 11 et 21 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 21 et 30 degrés.