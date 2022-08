Météo Algérie : alerte vents violents et canicule ce 17 août

Le mercure est redescendu de quelques degrés après un début de semaine marqué par une nouvelle vague de canicule qui a affecté plusieurs régions du pays. Pour ce mercredi 17 août 2022, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre des vents violents et des vents de sable, mais aussi contre la canicule qui persiste.

Sur son site internet, Météo Algérie a placé en vigilance jaune les wilayas de Batna, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt, El Oued et Ouargla. Dans son alerte, l’ONM a mis en garde contre les vents de sable qui affecteront ces régions ce mercredi.

Météo Algérie a aussi placé en vigilance jaune plusieurs wilayas, mettant en garde contre des vents violents. Il s’agit de : Bordj Bou Arreridj, Sétif, Mila, Constantine, Batna, Oum El Bouaghi, Tebessa, Khenchela, Biskra, Ouled Djellal, El M’ghair, Touggourt et Ouargla.

Météo Algérie : alerte canicule au Nord-Est du pays ce 17 août

D’après les services de l’ONM, la canicule persiste dans différentes régions du pays. D’ailleurs, Météo Algérie a émis hier deux bulletins météorologiques spéciaux (BMS) pour avertir contre la canicule.

Les wilayas concernées par la première alerte à la vigilance, de niveau 3 et de couleur rouge, sont : Skikda, Annaba, El Tarf. Ces régions connaîtront des températures oscillant entre 44 et 47 °C aujourd’hui.

De plus, dans sa deuxième alerte, Météo Algérie a aussi placé en vigilance orange, de niveau 2, les wilayas Guelma, Jijel et Béjaia. Notant que ces dernières vont enregistrer des températures allant de 40 à 42 °C.

Météo Algérie : quelles sont les prévisions pour ce 17 août ?

Dans son bulletin météorologique de ce mercredi 17 août, Météo Algérie a prévu le maintien d’un temps souvent voilé et pré-orageux sur les régions Nord du pays. Notant, toutefois, que le ciel se dégagera temporairement sur l’Ouest durant l’après-midi.

Concernant les régions Sahariennes, l’ONM a prévu un ciel partiellement voilé de l’extrême sud vers le Hoggar et le long de la frontière algéro-malienne. Et un ciel dégagé à partiellement voilé sur les autres régions.

Par rapport aux températures maximales prévues ce mercredi, Météo Algérie a d’abord indiqué qu’elles oscilleront entre 30 et 46 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 33 °C à Tlemcen et à Béjaia, 32 °C à Alger et 40 °C à Skika.

Ensuite, l’ONM a fait savoir que les températures varieront entre 32 et 45 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 33 °C à Blida, 39 °C à Batna, 42 °C à Mila et 44 °C à M’sila.

Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures qui oscilleront entre 37 et 48 degrés Celsius. Avec 42 °C à Illizi, 45 °C à Biskra et 46 °C à Adrar ; a encore fait savoir Météo Algérie.