Météo Algérie : alerte vents violents dans l’ouest et le sud

D’après un bulletin météo émis par l’Office Nationale de la Météorologie (ONM), les wilayas de l’ouest et du sud du pays, sont concernées par un bulletin météo spécial (BMS) pour ce mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022, avec des vents violents pouvant atteindre les 90 km par heure.

Aujourd’hui, mercredi 23 mars 2022, l’Office Nationale de Météorologie ont mis en garde contre des vents violents allant jusqu’à 60 km/h, accompagnés de forts soulèvements de sable. Les wilayas concernées sont : Ouargla, Menaa, Timimoun, Béchar, Beni Abbes et Tindouf.

Toujours pour ce mercredi l’ONM a également mis en garde contre la poursuite des vents et des orages violents dans des quantités allant jusqu’à 40 mm localement. La pluie est accompagnée de grêlons jusqu’à midi aujourd’hui. Les wilayas concernées sont : Sidi Bel Abbes, Mascara, Saida, Tiaret, Tissemsilt, Médée, Djelfa, M’sila et Bordj Bou Arreridj.

BMS pour ce jeudi 24 et vendredi 25 mars 2022

Selon l’ONM, des vents forts souffleront à une vitesse pouvant atteindre 90 km par heure, accompagnés de forts soulèvements de sable et d’une mauvaise visibilité. Ces vents commenceront le jeudi 23 mars et se poursuivront jusqu’au vendredi 25 mars à 3h du matin, dans les États de Béchar Naama et El-Bayadh.

Un autre bulletin concernant de vents violents à des vitesses allant jusqu’à 80 km/h, accompagnés de forts soulèvements d sable et d’une mauvaise visibilité, toujours pour ce jeudi 24 mars allant jusqu’au vendredi 25 mars à 3h du matin, pour les wilayas de Saïda, Tlemcen, Sidi Bel Abbas, Tiaret et Laghouat.