Météo Algérie : alerte vents sur les régions côtières ce 21 novembre

L’hiver et le froid se sont bel et bien installés en Algérie, ces derniers jours, et cela continuera avec un temps relativement froid sur les hauts plateaux pour aujourd’hui.

Pour ce lundi 21 novembre 2022, l’Office national de météorologie (ONM) a émis un bulletin météo spécial (BMS) de niveau 1 pour des vents qui toucheront certaines wilayas du Nord du pays.

Ce BMS touchera les wilayas suivantes : Alger, Tipaza, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Boumerdès et Oran.

Quelles prévisions pour ce 21 novembre ?

Pour les prévisions de ce lundi, Météo Algérie, prévoit un ciel dégagé a l’ouest qui se voilera petit à petit, avec de forts vents qui toucheront les régions côtières. Des pluies sont attendues durant la nuit.

Concernant les régions centre et est du pays, L’ONM annonce un ciel partiellement voilé avec des vents qui marqueront les wilayas côtières. Puis durant la nuit on notera des averses de pluies parfois orageuses localement sur les côtes et les régions intérieures.

En outre, on notera un ciel assez dégagé sur les régions Sahariennes, avec un ciel qui deviendra plus nuageux en fin de journée sur le Nord Sahara et les oasis.

Quelles seront les températures pour ce lundi ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce lundi 21 novembre affichent une légère baisse3, surtout sur les régions du Nord. Elles oscilleront donc entre 15 et 20 °C sur les régions côtières, entre 09 et 18 °C sur les régions intérieures du pays et entre 15 et 30 °C sur les régions Sahariennes.