Météo Algérie : alerte vents et tempêtes de sable ce 27 novembre

Pour ce début de semaine, les services météorologiques ont prévenu, dans une alerte, de vents violents qui toucheront dans certaines wilayas du pays.

En effet, l’Office nationale de météorologie (ONM) a indiqué que ces vents sont attendus de ce dimanche 27 novembre, de 9 heures du matin jusqu’à minuit. Dans les wilayas d’Oum El-Bouaghi, Tébessa et Khenchela.

La même source précise aussi que certaines régions du sud connaîtront des vents accompagnés de tempêtes de sable, à partir de 9 heures du matin jusqu’à 9 heures du soir. Et c’est à In Saleh, Adrar et Bordj Badji Mokhtar.

L’ONM a également mis en garde, dans une alerte marine, contre des vents violents et de hautes vagues sur les côtes centrales et orientales du pays. Cette alerte marine touchera les régions de Dellys, Azeffoun, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Kala.

Pour les prévisions de ce dimanche 27 novembre, Météo Algérie, prévoit un ciel dégagé a l’ouest, au centre et à l’est du pays qui se voilera petit à petit.

En outre, on notera un ciel assez dégagé sur les régions Sahariennes, avec un ciel qui deviendra plus nuageux en fin de journée sur le Nord Sahara et les oasis.

Quelles seront les températures pour ce dimanche ?

Pour conclure, les températures moyennes attendues ce dimanche 27 novembre, oscilleront entre 10 et 22 °C sur les régions côtières, entre 08 et 21 °C sur les régions intérieures du pays et entre 13 et 29 °C sur les régions Sahariennes.

Les prévisions météorologiques à partir ce lundi

Il est à noter qu’à partir de ce lundi, selon les prévisions de Météo Algérie, certaines régions verront l’arrivée de nouvelles perturbations météorologiques. Où la plupart des régions du centre et de l’est connaîtront de fortes pluies, de la neige et un temps très froid.

Cette même source précise aussi que de lundi à mercredi, les hauts plateaux internes, centraux et orientaux connaîtront des chutes de neige. Et ceci dans les hauteurs qui atteignent une altitude de 1000 à 1200 mètres.

Quant aux pluies, elles seront très importantes, avec des quantités dépassant localement 50 mm, à Annaba, Skikda, Souk Ahras, Constantine, Béjaïa, Jijel, Bouira, Alger, Blida et Médéa.