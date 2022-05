Météo Algérie : alerte vents et pluies sur plusieurs wilayas ce 4 mai

Cette année, la célébration de l’Aïd el-Fitr a été marquée par un ciel nuageux, une légère vague de froid accompagnée de quelques pluies orageuses. Pour ce mercredi 4 mai, l’Office national de la météorologie (ONM) a émis une alerte météo mettant en garde contre des vents et des pluies qui affecteront plusieurs wilayas du pays.

Sur son site internet, Météo Algérie a émis une alerte de second degré mettant en garde contre des averses de pluies orageuses qui continueront de s’abattre sur les wilayas de : Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Sidi Bel Abbes, Saida, Mascara et Relizane.

Selon l’ONM, la quantité de ces pluies est comprise entre 30 et 50 mm, pouvant atteindre ou dépasser les 60 mm localement. Il convient également de souligner que cette alerte météorologique est valable du mardi 3 mai à 21h00 au mercredi 4 mai à 21h00 au moins, a précisé la même source.

Par ailleurs, les services de Météo Algérie ont également mis en garde contre des vents violents et des vents de sables qui affecteront les wilayas de : Timimoun, El Meniaa, Ghardaia, Laghouat, Touggourt, El Oued, Djelfa, Ouled Djellal et El M’ghair. Ces vents pourront atteindre les 60 km/h et seront accompagnés d’une forte volatilité du sable et d’une mauvaise visibilité. La validité de cette alerte s’étend à compter de ce mercredi à midi jusqu’à minuit.

Les températures prévues pour ce 4 mai

Dans son bulletin Météo de ce mercredi 4 mai, l’ONM a prévu des températures maximales comprises entre 17 et 31 degrés Celsius sur les régions côtières avec 17 °C à Oran, 24 °C à Skikda et Alger, 27 °C à Jijel et 31 °C à El Tarf.

Il fera moins chaud sur les régions intérieures qui enregistreront des températures maximales comprises entre 13 et 26 degrés Celsius avec 13 °C à Mascara, 19 °C à Blida, 26 °C à Guelma et Tebessa et 25 °C à Mila. Enfin, Météo Algérie a prévu des températures maximales comprises entre 15 et 39 degrés Celsius sur les régions sahariennes avec 25 °C à Bechar, 27 °C à Tindouf et 33 °C à Adrar.