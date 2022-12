Météo Algérie : alerte vents et pluies dans 29 wilayas ce 10 décembre

Le retour de la pluie et du mauvais temps a marqué les prévisions météorologiques durant ce week-end. Pour ce samedi 10 décembre 2022, l’Office national de météorologie (ONM) a placé en vigilance jaune pas moins de vingt-neuf (29) wilayas, mettant en garde contre des pluies orageuses ainsi que des vents violents qui les affecteront aujourd’hui.

Sur sa carte interactive, Météo Algérie a placé en vigilance jaune plusieurs wilayas du nord du pays, mettant en garde contre des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses. La validité de cette alerte s’étend à compter de ce samedi à 09h00 jusqu’au soir à 21h00.

Ainsi, la même source a indiqué qu’il s’agit des wilayas de Souk Ahras, Alger, Tipaza, Tissemsilt, Bordj Bou Arreridj, Relizane, Béjaia, Touggourt, Tiaret, Mila, Guelma, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem, Annaba, Sétif, Constantine, Skikda, El Mghair, Jijel, Ain Defla, Médea, El Tarf, Boumerdes, Bouira, Mascara, Oran et Blida.

En outre, les services de l’ONM ont aussi mis en garde contre des vents violents qui affecteront ce samedi plusieurs régions côtières du pays, notamment au centre et à l’est. D’après Météo Algérie, les wilayas concernées par cette alerte à la vigilance sont Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Béjaia, Jijel, Skikda, Annaba et El Tarf. La vitesse des vents atteindra les 60 km/h et la validité de l’alerte s’étend à compter de ce samedi matin jusqu’au soir vers 18h00.

Concernant la vigilance marine, l’ONM a placé en vigilance jaune l’ensemble de la bande côtière du pays, mettant en garde contre des vagues dangereuses qui affecteront les régions côtières ce samedi, 10 décembre 2022, et ce, jusqu’à demain, dimanche 11 décembre, à 03h00.

BMS : alerte pluies orageuses à l’est du pays

Par ailleurs, il convient de rappeler que Météo Algérie a émis, hier soir, un bulletin météorologique spécial (BMS) mettant en garde contre des pluies, parfois sous forme d’averses orageuses, qui affecteront plusieurs wilayas de l’est du pays. En effet, l’ONM a placé en vigilance orange les wilayas de M’Sila, Batna, Biskra, Oum El Bouaghi, Khenchela et Tébessa.

La validité de l’alerte s’étendait à compter de vendredi à 18h00 jusqu’à ce samedi matin à 06h00 et les quantités de pluies estimées variaient entre 20 et 40 mm. De plus, Météo Algérie avait aussi prévu des rafales de vents sous orages durant la validité du bulletin.