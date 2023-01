Météo Algérie : alerte vents et pluies au nord ce 17 janvier

Il semblerait qu’après des mois d’un temps printanier en pleine saison des pluies, l’hiver s’installe enfin, avec une forte précipitation prévue à partir et demain sur tout le Nord du pays.

Pour ce mardi 17 janvier 2023, des vents forts souffleront parfois en rafales avec une alerte de niveau 2, selon l’Office national de météorologie (ONM) sur les wilayas de Tlemcen, Ain Temouchent, Oran, Mostaganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Tizi Ouzou, Sidi Bel Abbes, Mascara, Relizane, Tiaret, Saida, Tissemsilt, Ain Defla, Médéa, Blida, Bouira, M’sila et Djelfa.

De plus, Ce BMS a été émis hier et est valable aujourd’hui, jusqu’à 15 heures au moins. Et la direction et force des vents sera d’ouest à sud-ouest 60/70 km/h, atteignant ou dépassant parfois 80/90 km/h en rafales.

Une autre alerte météo, de niveau jaune est émise par l’ONM, pour des pluies sur les wilayas de : Laghouat, Bordj Bou Arréridj, Béjaia, Annaba, Sétif, Skikda, El Bayadh, Jijel et El Tarf.

Quelles sont les prévisions météo pour ce 17 janvier ?

Pour les régions du Nord, on notera des nuages devenant plus denses au courant de la soirée, avec quelques pluies prenant parfois un caractère orageux.

Concernant le sud du pays, le temps sera calme et ensoleillé dans l’ensemble.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce mardi 17 janvier 2023, vont donc osciller entre 18 et 22 °C sur les régions côtières ; entre 12 et 21 °C sur les régions intérieures du pays et entre 17 et 28 °C sur les régions Sahariennes.