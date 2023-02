Météo Algérie : alerte vents de sable sur 3 wilayas ce 18 février

Après des journées fraîches, marquées par les pluie et la neige, le beau temps est de retour depuis quelques jours sur la majorité des régions du pays, et persistera ce samedi 18 février 2023.

En effet, le temps sera assez calme et clair sur la plupart des wilayas du pays, par contre 3 régions du Sud du pays sont placées sous vigilance jaune, par l‘Office nationale de Météorologie, pour des vents de sables. Les wilayas concernées par cette alerte sont : Timimoun, Béni Abbès et Tindouf.

Qu’en est-il des prévisions météorologiques de ce samedi 18 février ?

Concernant les régions du Nord du pays, le ciel sera dégagé à partiellement voilé, mais souvent voilé sur quelques régions de l’ouest avec possibilité de pluies aussi.

On notera également la persistance d’un temps relativement chaud sur les régions côtières et intérieures de l’ouest.

Pour les régions Sahariennes, pour le sud-ouest on notera un ciel souvent nuageux sur la régions de Béni Abbès. Alors que sur les autres régions Sahariennes le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Pour conclure, les températures moyennes attendues en ce samedi 18 février 2023, enregistrent une légère hausse et vont donc osciller entre 14 et 24 °C sur les régions côtières ; entre 13 et 24 °C sur les régions intérieures du pays et entre 16 et 30 °C sur les régions Sahariennes.