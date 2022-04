Météo Algérie : alerte vent violent et vent de sable ce 4 avril

Malgré le fait que la saison du printemps devrait deja s’installer, l’hiver en a décidé autrement et persiste, en ce mois d’avril.

Pour la journée de ce lundi 4 avril 2022, l’Office Nationale de Météorologie (ONM) 3 alertes météo, une orange pour vent violent, une autre orange pour vent de sable et une dernière jaune pour vent violent aussi.

Les wilayas concernées par l’alerte orange vent violent sont : Oran, Mostganem, Chlef, Tipaza, Alger, Boumerdes, Naama, Ouragla, In Salah et Timimoun.

Les wilayas concernées par l’alerte orange vent de sable sont : El Bayadh, Laghouat, Béchar, Ghardaia, El Meniaa, Adrar et Beni Abbes.

Les wilayas concernées par l’alerte jaune vent de sable sont : Tlemcen, Ain Temouchent, Tizi Ouzou et Tindouf.

Du coté du ciel ce lundi 4 avril

Pour les régions Ouest et Centre, le ciel sera souvent voilé à nuageux sur les régions côtières avec parfois de faibles pluies par endroits. Le ciel sera peu nuageux devenant voilé à nuageux sur les régions intérieures à partir de l’après-midi avec quelques pluies sur l’ouest gagnant le centre en soirée.

Concernant les régions Est, on notera des passages nuageux avec quelques pluies en soirée sur la partie ouest de la zone.

Le ciel sera partiellement voilé sur les hauts plateaux et les Aurès.

Des particules de sable en suspension seront observées notamment à partir de l’après-midi.

Pour finir pour les régions Sahariennes, elles auront droit à des passages nuageux sur le sud-ouest avec possibilité de quelques pluies sur le nord de Béchar en après-midi, sinon le ciel restera généralement dégagé sur les autres régions.

Températures pour ce lundi 4 avril

Pour ce qui est des températures, au nord du pays les températures oscilleront entre 15 et 21 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 17 et 25 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 23 et 41 degrés.