Météo Algérie : alerte vent violent au nord du pays ce 6 avril

Ce début du mois d’avril est marqué par un maintient de la saison hivernale, malgré le fait qu’officiellement la saison printanière a fait son entrée depuis maintenant plus de deux semaines. Ce début avril est marqué par des températures fraiches mais aussi des précipitations dans de nombreuses wilayas du nord du pays.

Pour cette journée du mercredi 6 avril 2022, l’Office Nationale de Météorologie (ONM) a émis un bulletin météo de vigilance niveau 1, pour vent violent. Les wilayas concernée par cette vigilance sont : Alger, Tipaza, Béjaia, Tizi Ouzou, Annaba, Skikda, Jijel, El Taref et Boumerdes.

Pour ce mercredi 6 avril 2022, les régions Nord du pays, auront droit à des passages nuageux, parfois denses avec quelques pluies éparses sur les régions côtières et intérieures.

On notera une amélioration progressive à l’ouest à partir de la soirée.

Concernant les régions sahariennes, on notera un ciel dégagé à partiellement voilé en général.

Pour ce qui est des températures, au nord du pays les températures oscilleront entre 15 et 21 degrés. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 14 et 23 degrés. Pour ce qui est du sud du pays, les températures vont osciller entre 22 et 44 degrés.