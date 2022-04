Météo Algérie : alerte vent et pluie sur plusieurs wilayas ce 20 avril

Après quelques jours ou le printemps avait pris place, la pluie et le vent font leur retour sur plusieurs régions du pays. D’ailleurs l’Office National de Météorologie (ONM) a émis deux bulletins météo jaune et orange pluie et vent, pour ce mercredi 20 avril 2022.

Les wilayas concernées par l’alerte jaune vent violent sont : Alger, Médéa, Tindouf, In Salah, Tebessa, Khenchela, Batna et Oum El Bouaghi.

Les wilayas concernées par l’alerte orange vent violent sont : Sidi Bel Abbes, Ouargla, Tipaza, El Oued, Tissemssilt, Timimoun, Laghouat, Relizane, Ghardaia, Touggourtn, Beni Abbes, Msila, Tiaret, Chlef, Mostaganem, Ain Temouchent, Djelfa, Tlemcen, El Meniaa, El Bayadh, El Meghair, Ain Defla, Biskra, Adrar, Saida, Naama, Mascara, Oueld Djellal, Oran et Béchar.

Les wilayas concernées par l’alerte jaune pluie sont :Blida, Boumerdes, Tizi Ouzou, Bouira, Béjaia, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Jijel, Skikda, Constantine, Annaba, El Taref, Guelma et Souk Ahras.

Coté ciel ce mercredi 20 avril

Pour les régions Ouest, le ciel sera souvent nuageux avec quelques pluies à partir de l’après-midi s’accentuant en cours de soirée et pouvant être parfois orageuses.

Quelques flocons de neige seront probables sur les sommets des monts en cours de nuit.

Concernant les régions centre, le ciel sera souvent nuageux avec parfois quelques pluies s’accentuant localement à partir de la soirée notamment vers le centre-est. Ces pluies pourront être parfois orageuses en cours d’après-midi sur l’intérieur et les hauts plateaux.

Quelques flocons de neige seront probables par endroits sur les sommets des monts en cours de nuit.

Pour les régions Est, on notera un ciel souvent voilé avec développement de quelques foyers orageux isolés sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès à partir de l’après-midi occasionnant quelques averses de pluie. Ces orages pouvant évoluer sur la partie ouest des régions côtières en cours d’après-midi.

Ciel devenant nuageux en cours de nuit avec pluies parfois sous forme d’averses, pouvant être localement assez marquées notamment sur les régions côtières et proches côtières.

Enfin concernant les régions Sahariennes, au nord Sahara et les oasis, le ciel souvent voilé avec développement de foyers orageux isolés à partir de l’après-midi pouvant engendrer localement quelques pluies. Pour le reste des régions sahariennes le ciel sera dégagé à partiellement voilé.

Les températures pour ce mardi 19 avril