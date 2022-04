Météo Algérie : alerte vent de sable au sud ce 26 avril

Pour ce mardi 26 avril 2022, l‘Office National de Météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte jaune pour quelques wilayas du sud.

Les wilayas concernées par cette alerte de niveau 1, vent de sable sont : Ouargla, El Oued, Ghardaia, Touggourt, Illizi, El Mghair.

Pour les régions Nord, le ciel sera dégagé à partiellement voilé en général.

On notera des développements orageux isolés seront observées à partir de l’après-midi sur l’intérieur, les hauts plateaux et les Aurès engendrant quelques averses de pluies par endroits, qui pourront évoluer vers les côtes ouest et centre-ouest en cours de soirée.