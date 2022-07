Météo Algérie : alerte vent de sable au Sud ce 15 juillet 

Le bulletin météo de ce vendredi s’inscrit dans la configuration météorologique de l’été marquée par la persistance de la chaleur et la sécheresse. D’ailleurs, l’Office national de la météorologie (ONM) a mis en garde contre des vents de sable qui affecteront certaines régions du Sud du pays ce 15 juillet.

Météo Algérie a placé en vigilance jaune, dans une alerte de niveau 1, les wilayas de Timimoun, Adrar et Bordj Badji Mokhtar, mettant en garde contre des vents de sable ce vendredi 15 juillet.

Météo Algérie : les prévisions pour ce vendredi 15 juillet

Concernant les prévisions météorologiques pour ce vendredi, l’ONM a indiqué qu’un ciel généralement dégagé couvrira les régions Nord du pays.

Au Sud, un ciel partiellement voilé avec une faible tendance orageuse marquera les régions de l’extrême Sud vers le Hoggar/Tassili et le long de la bande frontalière Algérie-Mali. Tandis que les autres régions Sahariennes connaîtront un ciel généralement dégagé.

Par rapport aux températures maximales prévues ce 15 juillet ; Météo Algérie a d’abord indiqué qu’elles oscilleront entre 29 et 34 degrés Celsius sur les régions côtières, avec 33 °C à Tlemcen et Alger, 31 °C à Jijel, 32 °C à Tipaza et 30 °C à Tenes.

Ensuite, l’ONM a fait savoir que les températures varieront entre 33 et 41 degrés Celsius sur les régions intérieures du pays. Avec 35 °C à Médéa, 34 °C à Blida, 36 °C à Batna et 41 °C à M’sila.

Enfin, les régions sahariennes connaîtront des températures plus élevées qui oscilleront entre 37 et 45 degrés Celsius. Avec 38 °C à Biskra, 41 °C à Illizi et 37 °C à In Amenas.