Météo Algérie : alerte vent au nord du pays ce samedi 23 avril

Le printemps installé officiellement depuis un mois n’arrive pas à s’imposer face aux précipitations et surtout aux vents que connaît le pays depuis quelques semaines. Pour ce samedi 23 avril, l’Office national de météorologie (ONM) a émis un bulletin d’alerte de niveau jaune, pour des vents violents.

Ces wilayas concernées par cette alerte sont : Alger, Tipaza, Béjaia, Tizi Ouzou, Chlef, Mostaganem et Boumerdes.

Du coté du ciel

Du coté est du pays, le ciel sera plutôt dégagé en matinée, pour devenir plus voilé durant l’après-midi et en soirée.

Pour les régions du centre du pays, le ciel sera plutôt voilé en matinée et se dégagera durant la journée.

Concernant les régions ouest, le ciel sera voilé et pluvieux sur certaines wilayas à pluvieux, pour s’éclaircir durant la journée.

Enfin pour les régions du sud du pays, le ciel sera assez voilé dans les régions de l’extrême sud, et assez ensoleillé pour le reste des régions sahariennes.

Pour ce qui est du mercure lors de ce samedi 23 avril 2022, au nord du pays, les températures oscilleront entre 17 et 30 degrés Celsius. Les wilayas de l’intérieur afficheront un mercure qui enregistrera des températures entre 15 et 27 degrés Celsius. Pour ce qui est du sud du pays, les températures varieront entre 20 et 40 degrés Celsius.