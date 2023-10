Météo Algérie : alerte vague de chaleur sur plusieurs wilayas ce 17 octobre

Les régions côtières de l’Algérie connaîtront demain, mardi, une vague de chaleur exceptionnelle avec des températures atteignant jusqu’à 37 degrés Celsius, ce qui est inhabituel pour la saison automnale.

Les prévisions météorologiques indiquent un ciel ensoleillé sur l’ensemble des wilayas du nord et du sud du pays, accompagné de températures élevées, créant ainsi des conditions météorologiques exceptionnelles.

En effet, demain, le thermomètre atteindra des sommets, avec des températures oscillant entre 34 et 37 degrés Celsius sur les zones côtières. Cela signifie que les habitants des villes côtières devront faire face à une chaleur inhabituelle pour cette période de l’année. Dans les régions intérieures, les températures varieront entre 26 et 36 degrés Celsius, tandis que dans le sud du pays, elles oscilleront entre 32 et 39 degrés Celsius.

Quelles prévisions pour le ciel pour ce 17 octobre ?

La bonne nouvelle est que le ciel sera dégagé et ensoleillé demain sur l’ensemble des wilayas, tant au nord qu’au sud. Cette météo sera accompagnée de températures élevées, ce qui rendra la journée particulièrement chaude.

En ce qui concerne les vents, les régions du sud du pays connaîtront des rafales de vent allant de modérées à relativement fortes, atteignant jusqu’à 40 kilomètres par heure. Les régions du nord, en revanche, verront des vents plus légers, ne dépassant pas 30 kilomètres par heure. Les vents plus faibles dans le nord pourraient souffler dans les régions nord du pays.