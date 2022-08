Météo Algérie : alerte températures caniculaires ce 17 aout

Les records de chaleur en Algérie, s’accumulent depuis quelques jours, ce mois d’août est marqué par la persistance de la canicule sur la majorité des wilayas du pays.

Aujourd’hui, mardi 16 août 2022, l’Office National de Météorologie (ONM) a émis un nouveau bulletin météo spécial (BMS) avertissant d’une vague de chaleur avec des températures records pouvant atteindre entre 42 et 47 degrés Celsius à l’ombre. Ce BMS s’étalera d’aujourd’hui mardi au mercredi 17 août.

En effet, un premier bulletin météo spécial concerne les wilayas de Bejaia et Jijel, où les températures atteindront les 42 degrés à l’ombre. De plus, l’ONM a également mis en garde contre une vague de chaleur avec des températures record atteignant 47 degrés Celsius sous l’ombre, et ce pour les wilayas de Skikda, Annaba, El Tarf et Guelma.

Les températures pour ce mercredi 17 août

Selon l’ONM, pour ce mercredi 17 août 2022, les températures repartent à la hausse, avec une vague de chaleur annoncée sur les régions nord et intérieures du pays. Les maximales prévues pour cette même journée seront entre 30 et 46 degrés Celsius sur les zones côtières; entre 32 et 45 degrés Celsius dans les régions intérieures de pays ; et pour finir, de 37 à 48 degrés dans les wilayas du sud, précise encore le même source.

Quelques recommandation à suivre en période de fortes chaleurs

Lors d’une période de chaleur intense, il est fortement conseillé de rester au frais et de s’hydrater régulièrement. Il faut toutefois noter qu’il faut boire de l’eau et éviter toutes les boissons sucrées. De plus il est préférable de se déplacer qu’en cas de nécessité.

Il est aussi recommandé de se mouiller le corps et de prendre des douches froides pour se rafraichir. Concernant les tenues vestimentaires, il est préférable de porter des vêtements légers et amples, de couleurs claires et en privilégiant le coton.